Названа сумма отступных за Дибалу

Размер отступных за 30-летнего нападающего «Ромы» Пауло Дибалу для зарубежных клубов составляет 12 миллионов евро. По данным журналиста Николо Скиры, такие условия в контракте форварда действуют до 31 июля.
Соглашение аргентинца рассчитано до июня 2025 года. Римский клуб хочет избавиться от низкого размера отступных и готов продлить контракт с Дибалой.
- Дибала в нынешнем сезоне провел 25 матчей за клуб, забил 12 голов, отдал 6 результативных передач.
- Он перешел в «Рому» в 2022 году из «Ювентуса».
Источник: страница Николо Скиры в соцсети X