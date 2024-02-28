Названа сумма отступных за Дибалу

Размер отступных за 30-летнего нападающего «Ромы» Пауло Дибалу для зарубежных клубов составляет 12 миллионов евро. По данным журналиста Николо Скиры, такие условия в контракте форварда действуют до 31 июля.

Соглашение аргентинца рассчитано до июня 2025 года. Римский клуб хочет избавиться от низкого размера отступных и готов продлить контракт с Дибалой.