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    Сафонов назвал самый памятный момент на Евро-2020

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился воспоминаниями о чемпионате Европы-2020.

    • Сборная России не вышла из группы.
    • Команда победила Финляндию (1:0) и потерпела 2 разгромных поражения – от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
    • Сафонов поучаствовал в 2 матчах и пропустил 4 гола.

    «О Евро у меня такие положительные воспоминания, потому что мне нравилась атмосфера. И вот, в частности, матч с Данией – прекрасный показатель того, какая была там атмосфера.

    Потому что основное моe воспоминание о матче с Данией это то, что я выкидывал из вратарской стаканы с пивом, которые летели после каждого гола, я пытался очистить свою штрафную.

    Но болельщики там были грандиозные, это было очень круто, я это запомнил. И как сейчас помню, то ощущение, когда выходил на стадион и когда все болельщики одним голосом скандировали какие-то лозунги и кричалки, это было круто. И очень хочется ещe раз это испытать», – сказал Сафонов.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    26.02.2024 23:35
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