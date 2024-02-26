Сафонов назвал самый памятный момент на Евро-2020

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился воспоминаниями о чемпионате Европы-2020.

Сборная России не вышла из группы.

Команда победила Финляндию (1:0) и потерпела 2 разгромных поражения – от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Сафонов поучаствовал в 2 матчах и пропустил 4 гола.

«О Евро у меня такие положительные воспоминания, потому что мне нравилась атмосфера. И вот, в частности, матч с Данией – прекрасный показатель того, какая была там атмосфера.

Потому что основное моe воспоминание о матче с Данией это то, что я выкидывал из вратарской стаканы с пивом, которые летели после каждого гола, я пытался очистить свою штрафную.

Но болельщики там были грандиозные, это было очень круто, я это запомнил. И как сейчас помню, то ощущение, когда выходил на стадион и когда все болельщики одним голосом скандировали какие-то лозунги и кричалки, это было круто. И очень хочется ещe раз это испытать», – сказал Сафонов.