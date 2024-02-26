Месси – среди претендентов на приз лучшему спортсмену года от Laureus

Лионель Месси может в третий раз за карьеру стать обладателем премии Laureus.

Его номинировали на приз лучшему спортсмену года.

Аргентинец поборется за награду с Эрлингом Холандом, теннисистом Новаком Джоковичем, пилотом Формулы 1 Максом Ферстаппеном, легкоатлетами Арманом Дюплантисом и Ноа Лайлсом.