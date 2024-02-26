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    • Месси – среди претендентов на приз лучшему спортсмену года от Laureus

    Месси – среди претендентов на приз лучшему спортсмену года от Laureus

    Лионель Месси может в третий раз за карьеру стать обладателем премии Laureus.

    Его номинировали на приз лучшему спортсмену года.

    Аргентинец поборется за награду с Эрлингом Холандом, теннисистом Новаком Джоковичем, пилотом Формулы 1 Максом Ферстаппеном, легкоатлетами Арманом Дюплантисом и Ноа Лайлсом.

    • Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards пройдет в Мадриде 22 апреля.
    • 36-летний Месси с июля играет в МЛС за «Интер Майами».
    • В 2023 году он выиграл чемпионат Франции и американский Кубок лиг.

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    Источник: твиттер Laureus

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    26.02.2024 19:30
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    Комментарии (3)
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    Niklas80
    1708969862
    Серьезно?
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    Fialet
    1708974819
    Отдайте ему все награды лет на 5 вперёд.
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    Oldtrafford83
    1709008708
    Потом на очереди Оскар и Канны))
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