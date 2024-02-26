Осинькин назвал главную проблему российского футбола

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил, что его больше всего беспокоит в отстранении российского футбола.

«Если мне в этой ситуации по‑настоящему что‑то жаль, то это то, что институт сборных, как первых, так и молодежных и юношеских, практически не работает.

Я понимаю, что РФС крутится, находит игры какие‑то, молодежная сборная играла турнир в Бразилии. Но без официальных соревнований немножечко молодые футболисты что‑то недополучают.

Возможности проверить себя на другом уровне у них нет. Это по‑настоящему очень обидно», – сказал Осинькин.