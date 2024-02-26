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    Осинькин назвал главную проблему российского футбола

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил, что его больше всего беспокоит в отстранении российского футбола.

    «Если мне в этой ситуации по‑настоящему что‑то жаль, то это то, что институт сборных, как первых, так и молодежных и юношеских, практически не работает.

    Я понимаю, что РФС крутится, находит игры какие‑то, молодежная сборная играла турнир в Бразилии. Но без официальных соревнований немножечко молодые футболисты что‑то недополучают.

    Возможности проверить себя на другом уровне у них нет. Это по‑настоящему очень обидно», – сказал Осинькин.

    • Команды из России отстранены с февраля 2022 года.
    • Вероятно, им разрешат снова участвовать в международных соревнованиях только после завершения СВО.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.02.2024 19:01
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1708963608
    ... трудно не согласиться с этим...
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    Боров мясной
    1708967612
    Главное подметил!
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