Осинькин назвал главную проблему российского футбола

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил, что его больше всего беспокоит в отстранении российского футбола.
«Если мне в этой ситуации по‑настоящему что‑то жаль, то это то, что институт сборных, как первых, так и молодежных и юношеских, практически не работает.
Я понимаю, что РФС крутится, находит игры какие‑то, молодежная сборная играла турнир в Бразилии. Но без официальных соревнований немножечко молодые футболисты что‑то недополучают.
Возможности проверить себя на другом уровне у них нет. Это по‑настоящему очень обидно», – сказал Осинькин.
- Команды из России отстранены с февраля 2022 года.
- Вероятно, им разрешат снова участвовать в международных соревнованиях только после завершения СВО.