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    Черчесов порассуждал о перспективах 35-летнего Дзюбы

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

    «Во-первых, надо отметить, что Артем – это высококлассный игрок. Не знаю, сколько он забьет, насколько я знаю, он пропускал один сбор из-за травмы, но я уверен, что Дзюба обязательно еще не раз порадует всех болельщиков своей игрой.

    На вопрос, сколько он еще сможет играть, я также затрудняюсь ответить, потому что это вопрос не ко мне, а к его физиологии», – сказал Черчесов.

    • Дзюбе в августе исполнилось 35 лет.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.

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    Источник: ТАСС

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    26.02.2024 17:46
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1708959628
    ...да пусть играет, с ним веселее)...
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    TIMOTHY
    1708960006
    В 37 присоединится к Глушакову в Армении,там сбор спартачей)
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