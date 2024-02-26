Черчесов порассуждал о перспективах 35-летнего Дзюбы

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Во-первых, надо отметить, что Артем – это высококлассный игрок. Не знаю, сколько он забьет, насколько я знаю, он пропускал один сбор из-за травмы, но я уверен, что Дзюба обязательно еще не раз порадует всех болельщиков своей игрой.

На вопрос, сколько он еще сможет играть, я также затрудняюсь ответить, потому что это вопрос не ко мне, а к его физиологии», – сказал Черчесов.