Черчесов порассуждал о перспективах 35-летнего Дзюбы

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.
«Во-первых, надо отметить, что Артем – это высококлассный игрок. Не знаю, сколько он забьет, насколько я знаю, он пропускал один сбор из-за травмы, но я уверен, что Дзюба обязательно еще не раз порадует всех болельщиков своей игрой.
На вопрос, сколько он еще сможет играть, я также затрудняюсь ответить, потому что это вопрос не ко мне, а к его физиологии», – сказал Черчесов.
- Дзюбе в августе исполнилось 35 лет.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
- «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.