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    • Быстров оценил скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»

    Быстров оценил скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»

    Владимир Быстров высказался по поводу поведения председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

    • Глава петербургского клуба в ходе общения с Клаудиньо показал жест, обозначающий половой акт, в адрес «Спартака».
    • Это было выложено пресс-службой «Зенита».
    • Потом видео было удалено.

    «Александр Иванович умеет подогревать интерес. Ничего криминального же не было! Он же никого не убил.

    Перебарщивать, конечно, не надо. Но это было в своем кругу. Он это не сделал на стадионе, где это могло бы спровоцировать драку. Футболистов и руководителей «Спартака» это должно разозлить», – считает Быстров.

    • «Зенит» примет «Спартак» в 19-м туре РПЛ.
    • Матч на «Газпром Арене» состоится 2 марта в 19:30 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2024 17:28
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    Комментарии (13)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708959056
    Что не ясно? Мы мол их дрючили, дрючим и будем дрючить! Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1708959184
    ...ага, тут палуба специально для местных бакланов)...
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1708959233
    Да уркам и немытым все можно.
    Ответить
    ...уефан
    1708959355
    ...это он предложил провести вечер с Клаудиньо)...
    Ответить
    TIMOTHY
    1708959889
    Хряки дрожат)
    Ответить
    Plyash
    1708960175
    Да,дебилизм лазурно-голубеньких явно крепчает и Вовка-окурок своим комментом это подтверждает.Рыба с головы гниёт.В данном случае,как видно на ролике,с репы.Как-то гаденько.
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    Вомбат
    1708961087
    Криминального не было, обычное, но от этого не менее противное, свинство. Точно так же, как средний палец Федуна в VIP ложе Миллера после той самой знаменитой победы Спартака над Зенитом.
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    fakeid
    1708961666
    2 марта близко)
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    Айболид
    1708970323
    Бл. , как же их корёжит .
    Ответить
    nik55
    1708974236
    а какой ответ может быть от бо-жа ?
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