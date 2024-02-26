Быстров оценил скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»

Владимир Быстров высказался по поводу поведения председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

Глава петербургского клуба в ходе общения с Клаудиньо показал жест, обозначающий половой акт, в адрес «Спартака».

Это было выложено пресс-службой «Зенита».

Потом видео было удалено.

«Александр Иванович умеет подогревать интерес. Ничего криминального же не было! Он же никого не убил.

Перебарщивать, конечно, не надо. Но это было в своем кругу. Он это не сделал на стадионе, где это могло бы спровоцировать драку. Футболистов и руководителей «Спартака» это должно разозлить», – считает Быстров.