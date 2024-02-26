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    • Сафонов объяснил свои слова о нежелании повторить путь Акинфеева

    Сафонов объяснил свои слова о нежелании повторить путь Акинфеева

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о карьере капитана ЦСКА Игоря Акинфеева.

    – Матвей, расскажи о своем отношении к Игорю Акинфееву, и о том, как вас столкнули лбами журналисты.

    - Я много раз говорил о своем отношении к Игорю. Хороший футболист, у которого за плечами огромная, полная экшна и интересных моментов карьера, и она еще не закончена.

    Кумир для молодежи, многих людей, футболистов и не только. Поэтому мое отношение к нему может быть только положительное, только в таком ключе.

    Насчет того, что писали журналисты. Меня спросили по поводу карьеры, хотел ли я повторить путь Игоря Акинфеева. Я не помню, что именно ответил, но заголовок не отражал суть моего ответа. Я хотел сказать, что не считаю карьеру Игоря Акинфеева идеальной.

    Если задать Игорю вопрос, поменял ли бы он что-нибудь в своей карьере, какой-то выбор, допускал ли какие-то ошибки, которые не хотел бы допускать, и от этого его путь был бы более гладким и уверенным, он бы наверняка сказал: «Да, есть ошибки, есть моменты, в которых я поступал неправильно».

    Я про это и говорил, что повторять чью-то карьеру или жизнь – это неправильно. Нужно идти по своему пути и строить свою карьеру. Ты можешь равняться, но повторять, думаю, это неправильно. Мой посыл был такой.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    26.02.2024 17:17
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1708957586
    ... Матвей, ты меньше с репортёрами общайся, не разменивайся на мелочи и тогда всё будет у тебя нормалек, все задатки у тебя есть...
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    Кузьмич на трибуне
    1708966415
    Матвей не сможет повторить карьеру Акинфеева. Акинфеев начинал карьеру, продолжил и заканчивает в ЦСКА, Матвей воспитанник Академии Краснодар и к ЦСКА не имеет никакого отношения. Хватит ли терпения у Матвея всю Карьеру провести в Краснодаре- неизвестно, более того если условная Барселона или Ювентус предложат хороший контракт, и это устроит и С.Н.Галицкого и Матвея , то всё вполне возможно.
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    ZeBolotny
    1708969430
    Матвей не сможет побить рекорд Акинфеева в Еврокубках! Ну и конечно же не сможет пропустить такой гол, как от сборной Южной Кореи))
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    mihail200606
    1708971263
    Не надо повторять , Мотя... ниче там особенного
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