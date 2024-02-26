Сафонов объяснил свои слова о нежелании повторить путь Акинфеева

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о карьере капитана ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Матвей, расскажи о своем отношении к Игорю Акинфееву, и о том, как вас столкнули лбами журналисты.

- Я много раз говорил о своем отношении к Игорю. Хороший футболист, у которого за плечами огромная, полная экшна и интересных моментов карьера, и она еще не закончена.

Кумир для молодежи, многих людей, футболистов и не только. Поэтому мое отношение к нему может быть только положительное, только в таком ключе.

Насчет того, что писали журналисты. Меня спросили по поводу карьеры, хотел ли я повторить путь Игоря Акинфеева. Я не помню, что именно ответил, но заголовок не отражал суть моего ответа. Я хотел сказать, что не считаю карьеру Игоря Акинфеева идеальной.

Если задать Игорю вопрос, поменял ли бы он что-нибудь в своей карьере, какой-то выбор, допускал ли какие-то ошибки, которые не хотел бы допускать, и от этого его путь был бы более гладким и уверенным, он бы наверняка сказал: «Да, есть ошибки, есть моменты, в которых я поступал неправильно».

Я про это и говорил, что повторять чью-то карьеру или жизнь – это неправильно. Нужно идти по своему пути и строить свою карьеру. Ты можешь равняться, но повторять, думаю, это неправильно. Мой посыл был такой.