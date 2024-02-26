Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке

Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.
Лидером списка остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Криштиану Роналду и Лионель Месси входят в топ-20 рейтинга, несмотря на отъезд из Европы.
- Джуд Беллингем («Реал»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Фил Фоден («Манчестер Сити»)
- Родри («Манчестер Сити»)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Лаутаро Мартинес («Интер»)
- Букайо Сака («Арсенал»)
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
- Антуан Гризманн («Атлетико»)
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
- Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
- Деклан Райс («Арсенал»)
- Родриго («Реал»)
- Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
- Флориан Вирц («Байер»)
- Лионель Месси («Интер Майами»)