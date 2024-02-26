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    • Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке

    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке

    Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

    Лидером списка остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

    Криштиану Роналду и Лионель Месси входят в топ-20 рейтинга, несмотря на отъезд из Европы.

    1. Джуд Беллингем («Реал»)
    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
    4. Фил Фоден («Манчестер Сити»)
    5. Родри («Манчестер Сити»)
    6. Гарри Кейн («Бавария»)
    7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    8. Винисиус Жуниор («Реал»)
    9. Лаутаро Мартинес («Интер»)
    10. Букайо Сака («Арсенал»)
    11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
    12. Антуан Гризманн («Атлетико»)
    13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
    14. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
    15. Деклан Райс («Арсенал»)
    16. Родриго («Реал»)
    17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
    18. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
    19. Флориан Вирц («Байер»)
    20. Лионель Месси («Интер Майами»)

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    Источник: Goal

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    26.02.2024 14:44
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    Комментарии (2)
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    Vasilys
    1708950339
    Пока Месси играет, можно не стараться, пенсионер главный спонсор премии
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    Эмом
    1708964270
    Могли бы и весь МС включит в претенденты, что то Goal поскромничали
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