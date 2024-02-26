Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке

Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

Лидером списка остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Криштиану Роналду и Лионель Месси входят в топ-20 рейтинга, несмотря на отъезд из Европы.