Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что не хочет возвращаться к прежней прическе с косичками из практических соображений.

«Мне очень нравилась эта прическа, но пришло время, когда я уже просто не мог больше ее делать – волосы начали выпадать. Поэтому я решил их вообще сбрить и не жалею об этом. Многие просили, чтобы я сделал трансплантацию волос и вернул косички. Но мне не хочется. Лучше так, как сейчас, это куда практичнее. Создание такой прически занимало очень много времени. Поэтому сейчас мне намного удобнее», – сказал Вагнер Лав.