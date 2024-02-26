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    • Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками

    Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что не хочет возвращаться к прежней прическе с косичками из практических соображений.

    «Мне очень нравилась эта прическа, но пришло время, когда я уже просто не мог больше ее делать – волосы начали выпадать. Поэтому я решил их вообще сбрить и не жалею об этом. Многие просили, чтобы я сделал трансплантацию волос и вернул косички. Но мне не хочется. Лучше так, как сейчас, это куда практичнее. Создание такой прически занимало очень много времени. Поэтому сейчас мне намного удобнее», – сказал Вагнер Лав.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с двумя перерывами (вторая половина 2009-го – первая половина 2010 года и 2012 год).
    • Сейчас 39-летний форвард играет за «Атлетико Гойяненсе».

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    Источник: YouTube-канал Nobel

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    26.02.2024 12:27
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    Комментарии (1)
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    acor94
    1708940543
    В духе бомбардира было бы написать в каких годах он эти косички носил)
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