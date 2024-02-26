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    • Быстров призвал использовать дедовские методы для молодых футболистов

    Быстров призвал использовать дедовские методы для молодых футболистов

    Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров считает, что молодых игроков, которые проигрывают конкуренцию 35-летним, нужно бить палкой.

    «У нас пропал двор! Час позанимались в академии, пошли на диван в приставку играть. Симуляторов сейчас еще наших создадут, так они вообще не будут на тренировку выходить: «Молодые люди, можете сегодня потренироваться?» – «Да не, нафиг! У нас сегодня FIFA, финал!»

    Сначала надо хоть чуть попылить на поле. Молодые кабаны проигрывают конкуренцию 35-летним... Причем они нормально оснащены технически. Значит надо палкой бить! Применять все старые дедовские методы, которые приносили нам пользу», – сказал Быстров.

    • Ранее глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный сообщил, что российский аналог футбольного симулятора FIFA уже находится в разработке.
    • Серия симуляторов FIFA выходила с 1993 по 2022 годы. В 2022 году компания Electronic Arts и ФИФА объявили о завершении сотрудничества. Симулятор 2023 года от EA носит имя EA Sports FC 24.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2024 11:54
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1708938447
    ... ну, в принципе он прав(...
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