Мостовой отреагировал на предложение дать ему возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой не исключил, что в будущем станет главным тренером красно-белых. Ранее с таким предложением выступил экс-полузащитник москвичей Владимир Быстров.
«Когда-нибудь, конечно, хочется побывать в «Спартаке»! У меня же вся карьера впереди, ха-ха!
Спасибо Быстрову, в будущем, может, и получится. Но не сейчас», – сказал Мостовой.
- Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
- Он учится по программе на лицензию «А-УЕФА+В-УЕФА».