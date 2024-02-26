Мостовой отреагировал на предложение дать ему возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой не исключил, что в будущем станет главным тренером красно-белых. Ранее с таким предложением выступил экс-полузащитник москвичей Владимир Быстров.

«Когда-нибудь, конечно, хочется побывать в «Спартаке»! У меня же вся карьера впереди, ха-ха!

Спасибо Быстрову, в будущем, может, и получится. Но не сейчас», – сказал Мостовой.