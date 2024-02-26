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    • Мостовой отреагировал на предложение дать ему возглавить «Спартак»

    Мостовой отреагировал на предложение дать ему возглавить «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой не исключил, что в будущем станет главным тренером красно-белых. Ранее с таким предложением выступил экс-полузащитник москвичей Владимир Быстров.

    «Когда-нибудь, конечно, хочется побывать в «Спартаке»! У меня же вся карьера впереди, ха-ха!

    Спасибо Быстрову, в будущем, может, и получится. Но не сейчас», – сказал Мостовой.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • Он учится по программе на лицензию «А-УЕФА+В-УЕФА».

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    Источник: Sport24

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    26.02.2024 09:04
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    Комментарии (6)
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    ЗаЖиМ
    1708930193
    Остановите Сашу!
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    JTherry
    1708930249
    "...в будущем, может, и получится..." Мост, тренируйся на кошках..!)
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    The only one
    1708939807
    Ну почему же: Спартак Закукуйск само то, чтобы начать тренерскую карьеру. А там и до московского недалеко...
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    Вежливый такой
    1708947374
    Хуже точно не будет, чем ежегодно нанимать гастарбайтеров неизвестных.
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    zigbert
    1708954830
    Болтуны редко добиваются существенных успехов а человеком дела Мостового трудно назвать.
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