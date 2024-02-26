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    Заболотный высказался о возможности ухода из ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный сказал, что у него сейчас нет понимания, в каком клубе он начнет следующий сезон.

    – Твой контракт истекает через полгода. Есть понимание, где начнешь следующий сезон?

    – Пока нет, но я абстрагировался от этого. Живу одним днем, наслаждаюсь тем, где я сейчас нахожусь. Каждая неделя непредсказуемая – тяжело строить планы. Мне приятно находиться в ЦСКА, у нас классная атмосфера.

    – Недавно писали, что ты можешь покинуть ЦСКА.

    – Каждую неделю что-то пишут: то меня продлевают, то – нет. Отношусь к этому с пониманием: все, что связано с фамилией Заболотный, дает рейтинг СМИ.

    • В этом сезоне Заболотный провел за клуб 25 матчей, забил 8 голов, отдал 1 передачу.
    • 32-летний футболист перешел в ЦСКА из «Сочи» в 2021 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2024 08:26
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    Комментарии (4)
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    Таврида
    1708928799
    Заболотный уже и Чахлого на свой уровень "подтянул". Надо было Вагнера Лава переподписать, а Антоха - досвидос.
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    Cleaner
    1708932225
    На год еще продлить можно. На год сил покошмарить чужую оборону у Заболотного сил еще хватит. Хотя бы на один тайм.
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    ...уефан
    1708933340
    ...думаю, пора его попробовать в Зените)...
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    zigbert
    1708955489
    Ему надо срочно подписывать контракт с ЦСКА и спокойно доигрывать карьеру.
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