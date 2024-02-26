Заболотный высказался о возможности ухода из ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный сказал, что у него сейчас нет понимания, в каком клубе он начнет следующий сезон.

– Твой контракт истекает через полгода. Есть понимание, где начнешь следующий сезон?

– Пока нет, но я абстрагировался от этого. Живу одним днем, наслаждаюсь тем, где я сейчас нахожусь. Каждая неделя непредсказуемая – тяжело строить планы. Мне приятно находиться в ЦСКА, у нас классная атмосфера.

– Недавно писали, что ты можешь покинуть ЦСКА.

– Каждую неделю что-то пишут: то меня продлевают, то – нет. Отношусь к этому с пониманием: все, что связано с фамилией Заболотный, дает рейтинг СМИ.