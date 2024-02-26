Агент назвал причину срыва перехода Маслова из «Спартака» в сербский клуб

Футбольный агент Сергей Галунов сказал, почему защитник Павел Маслов остался в «Спартаке», несмотря на предложение из Сербии.

– Вы работали над сделкой по переходу защитника «Спартака» Павла Маслова на правах аренды в один из клубов Сербию. Что не получилось в итоге?

– Да, все правильно. У меня очень хорошие контакты в Сербии. Один из клубов попросил найти центрального защитника в аренду до конца сезона. У меня была информация, что «Спартак» готов рассматривать варианты по аренде Маслова.

Я принес предложение по аренде защитника от одного из клубов сербской высшей лиги. Аренда была бесплатная, большая часть заработной платы оставалась на красно-белых, при этом у игрока появлялась возможность получать регулярную игровую практику.

Почему сделка не получилась? Тут в дело вмешалось несколько факторов, один из которых – определенные противопоказания к систематической игре на синтетическом поле.