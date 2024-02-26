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    • Агент назвал причину срыва перехода Маслова из «Спартака» в сербский клуб

    Агент назвал причину срыва перехода Маслова из «Спартака» в сербский клуб

    Футбольный агент Сергей Галунов сказал, почему защитник Павел Маслов остался в «Спартаке», несмотря на предложение из Сербии.

    – Вы работали над сделкой по переходу защитника «Спартака» Павла Маслова на правах аренды в один из клубов Сербию. Что не получилось в итоге?

    – Да, все правильно. У меня очень хорошие контакты в Сербии. Один из клубов попросил найти центрального защитника в аренду до конца сезона. У меня была информация, что «Спартак» готов рассматривать варианты по аренде Маслова.

    Я принес предложение по аренде защитника от одного из клубов сербской высшей лиги. Аренда была бесплатная, большая часть заработной платы оставалась на красно-белых, при этом у игрока появлялась возможность получать регулярную игровую практику.

    Почему сделка не получилась? Тут в дело вмешалось несколько факторов, один из которых – определенные противопоказания к систематической игре на синтетическом поле.

    • 23-летний Маслов провел в текущем сезоне 4 матча за «Спартак».
    • Футболист выступает за красно-белых с 2018 года.

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    Источник: Sport24

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    26.02.2024 08:07
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1708960431
    хорошая бесплатная аренда.Чушь собачья а по контракту клуб напрягайся плати
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