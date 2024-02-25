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    • Быстров призвал назначить Мостового в «Спартак»: «Обосрется – уберут»

    Быстров призвал назначить Мостового в «Спартак»: «Обосрется – уберут»

    Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров не против, чтобы команду возглавил Александр Мостовой.

    «Я бы доверил Александру Мостовому тренировать «Спартак». Пусть пробует, почему нет? Если обосрется – уберут. Дайте ему шанс тренировать «Спартак».

    В «Спартаке» тренер – это психолог. Ты думаешь, он там бегает за всеми? У него 25 помощников и 30 человек, которые всем занимаются. Это суперклуб! В таких клубах работать одно удовольствие. Вот команда тебе – лепи», – сказал Быстров.

    • Мостовой тренировал только в Медиалиге.
    • Сейчас он получает тренерскую лицензию.
    • У Мостового в прошлом веке 142 матча за «Спартак», 48 голов, 2 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.02.2024 20:28
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    Комментарии (13)
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    raritet
    1708883064
    В самом деле, чем Мостовой хуже любого предыдущего иностранца? Только тем ,что на нем не заработать. Лично я попробовал бы Александра.
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    Plyash
    1708884586
    Интересно,кто тебя "слепил",окурок питерский?
    Ответить
    ...уефан
    1708885347
    ...Вован зажигает)... Поглупел в Зените. Матёрый стал специалист футбола)...
    Ответить
    САНЁК17
    1708886236
    Этот чепушила слишком наглый и упертый
    Ответить
    шахта Заполярная
    1708886587
    У меня другое предложение, если вова так переживает, то пусть предложит мостовому потренироваться на зените. Если семак может рулить бразилами, то почему бы мостовому не попробовать
    Ответить
    NewLife
    1708890045
    РБ Спорт и его опарыш .
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1708921232
    В таких клубах работать одно удовольствие. Вот команда тебе – лепи», – горбатого... как то так в последнее время получается.
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    Bozigit
    1708925275
    За чем ждать , пока обострется?
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    BRO_football
    1708931441
    Уберут, но не сразу. Мостовой обосрётся, с обосранными штанами он будет вонять где-то год и только потом его уберут. Да и Мостовой уже нацелился на Баварию. Его там уже летом ждут)
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