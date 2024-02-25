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    • Черчесов поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

    Черчесов поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

    Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался о матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами.

    • Игра в Санкт-Петербурге пройдет 2 марта.
    • «Зенит» в случае победы может подняться на 1-е место.
    • «Спартак» в 1-м круге проиграл дома со счетом 1:3.

    – Рестарт чемпионата, каждая команда готовилась. Есть небольшие изменения в составах «Спартака» и «Зенита». Питерцам нужно догонять «Краснодар», а красно‑белым – подтягиваться к лидерам чемпионата. Нельзя ждать [качественного] уровня в таком матче. Никогда не бывает так, что все сразу после большого перерыва начинают показывать хорошую игру. Но атмосфера на матче будет прекрасная, будет много зрителей, закрытая арена. Прекрасный стадион. Да и вообще, стартовать с такого матча – всегда прекрасно.

    – Не кажется, что в последнее время матч «Спартак» – ЦСКА отошел на второй план и вперед вышел матч красно‑белых с «Зенитом»?

    – Нет‑нет, ни в коем случае. Традиции есть традиции.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.02.2024 15:03
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    Комментарии (11)
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    ...уефан
    1708862868
    ...ага, сказал обо всём, кроме прогноза на игру)...
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    АЛЕКС 58
    1708863976
    Как всегда,чабан много говорил,но не понятно о чём.. Лучше продавай свою чёрную икру,и не делай прогнозов.
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    Cleaner
    1708866108
    Черчесов сказал, что Спартак проиграет со счетом СЕМЬ:ОДИН! Я лично именно так услышал...)))
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    СпорЦмен
    1708868949
    Абаскаль, в страхе, перед этой игрой, каждый день закрывается, в женском туалете, красит губы и плачет, как шлю*ха, которой не заплатили за минет. Грязные св.иньи.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708869201
    Хряки приедут с большущей авоськой. Зенит её по многолетней традиции забьёт до верху. Гыгыгы
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    ...уефан
    1708870597
    ...стая бакланов опять на палубу навалила...
    Ответить
    Скргей
    1708871117
    Бакланы надули красные шеки
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