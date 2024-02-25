Черчесов поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался о матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами.

Игра в Санкт-Петербурге пройдет 2 марта.

«Зенит» в случае победы может подняться на 1-е место.

«Спартак» в 1-м круге проиграл дома со счетом 1:3.

– Рестарт чемпионата, каждая команда готовилась. Есть небольшие изменения в составах «Спартака» и «Зенита». Питерцам нужно догонять «Краснодар», а красно‑белым – подтягиваться к лидерам чемпионата. Нельзя ждать [качественного] уровня в таком матче. Никогда не бывает так, что все сразу после большого перерыва начинают показывать хорошую игру. Но атмосфера на матче будет прекрасная, будет много зрителей, закрытая арена. Прекрасный стадион. Да и вообще, стартовать с такого матча – всегда прекрасно.

– Не кажется, что в последнее время матч «Спартак» – ЦСКА отошел на второй план и вперед вышел матч красно‑белых с «Зенитом»?

– Нет‑нет, ни в коем случае. Традиции есть традиции.