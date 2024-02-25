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    Григорий Иванов призвал увеличить количество клубов в РПЛ

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в РПЛ мало клубов.

    «Много раз «Урал» и другие футбольные клубы высказывались, что надо расширить высшую лигу. Есть классные стадионы, в том же Волгограде любят футбол. У нас каждая четвeртая команда может вылететь.

    Давайте лучше расширим лигу, и будет больше мест нашим футболистам. А так – сделать налог на легионеров и отдать опять деньги… А где у клубов деньги? Всем тяжело», – сказал Иванов.

    • «Урал» выступает в РПЛ с 2013 года.
    • Екатеринбуржцы идут в таблице 12-ми.
    • Количество клубов в высшей лиге России неизменно более 20 лет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.02.2024 13:14
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    Комментарии (3)
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    VPERDIV SPARTAK
    1708856257
    Правильно ,увеличить число команд и играть летом
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    Suvorov71
    1708860525
    Число команд надо уменьшить до 12, играть только летом, и играть в три круга, сократить иностранцев до 3 на поле и в клубе не более шести
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    Азбука
    1708872003
    Евротурниров нет, так пущай играют больше в стране. Чаще игры, а значит будут выходить на поле игроки, которые сейчас сидят в запасе. Опять же увеличение количества команд-шире география российского футбола. Даёшь больше футбола народу!
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