Григорий Иванов призвал увеличить количество клубов в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в РПЛ мало клубов.
«Много раз «Урал» и другие футбольные клубы высказывались, что надо расширить высшую лигу. Есть классные стадионы, в том же Волгограде любят футбол. У нас каждая четвeртая команда может вылететь.
Давайте лучше расширим лигу, и будет больше мест нашим футболистам. А так – сделать налог на легионеров и отдать опять деньги… А где у клубов деньги? Всем тяжело», – сказал Иванов.
- «Урал» выступает в РПЛ с 2013 года.
- Екатеринбуржцы идут в таблице 12-ми.
- Количество клубов в высшей лиге России неизменно более 20 лет.