Григорий Иванов призвал увеличить количество клубов в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в РПЛ мало клубов.

«Много раз «Урал» и другие футбольные клубы высказывались, что надо расширить высшую лигу. Есть классные стадионы, в том же Волгограде любят футбол. У нас каждая четвeртая команда может вылететь.

Давайте лучше расширим лигу, и будет больше мест нашим футболистам. А так – сделать налог на легионеров и отдать опять деньги… А где у клубов деньги? Всем тяжело», – сказал Иванов.