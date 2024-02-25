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    Черчесов прокомментировал ситуацию Джикии в «Спартаке»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил потерю Георгием Джикией места в основе «Спартака».

    «Знаю ситуацию Джикии со «Спартаком», но не знаю, что там внутри. Георгия знаю не понаслышке. Вдвойне неприятно, что есть вопрос, который не закрыли и он вылез наружу.

    Не хотелось бы комментировать одну или другую сторону. Каждый действующий тренер знает, что есть нюансы, которые объяснить невозможно. Надеемся, что всe закончится хорошо, и «Спартак» будет на том месте, на котором и должен быть», – сказал Черчесов.

    • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах за «Спартак».
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент футболиста сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.02.2024 12:22
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    Комментарии (17)
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    NewLife
    1708853642
    Согласен с последней фразой чабана.
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    andr45
    1708854328
    Интересно, предположим, что Джикия классный игрок. Тогда вопрос: почему ни один клуб не хочет его взять? Ни Zenite, ни Локомотив, ни Краснодар, ни Динамо, ни даже Ростов?) Впрочем, сам Джикия прекрасно это понимает, что НИКОМУ он не нужен и именно поэтому и мечтает остаться в Спартаке)
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    ...уефан
    1708854549
    ...ну, думаю, по другому он вряд-ли бы и ответил, даже если хотел...
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    Cleaner
    1708854740
    Спартак будет в том месте, где и ДОЛЖЕН быть. То есть В ПЕРДИВЕ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    VPERDIV SPARTAK
    1708856109
    Черчес удивился что из свинарника это вышло наружу!)) Оттуда все льётся
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    GermanVo
    1708864674
    Думал, что будет Джикию защищать с пеной у рта. На удивление корректно ответил.
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    rash1959
    1708866205
    грузину пора бы ценник свой снизить, и всё уладится.
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