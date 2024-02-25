Черчесов прокомментировал ситуацию Джикии в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил потерю Георгием Джикией места в основе «Спартака».

«Знаю ситуацию Джикии со «Спартаком», но не знаю, что там внутри. Георгия знаю не понаслышке. Вдвойне неприятно, что есть вопрос, который не закрыли и он вылез наружу.

Не хотелось бы комментировать одну или другую сторону. Каждый действующий тренер знает, что есть нюансы, которые объяснить невозможно. Надеемся, что всe закончится хорошо, и «Спартак» будет на том месте, на котором и должен быть», – сказал Черчесов.