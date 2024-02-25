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    • «Аугсбург» – «Фрайбург»: прогноз на матч Бундеслиги, 25 февраля

    «Аугсбург» – «Фрайбург»: прогноз на матч Бундеслиги, 25 февраля

    В воскресенье, 25 февраля, «Аугсбург» сыграет с «Фрайбургом». Игра состоится в рамках 23 тура Бундеслиги и начнется в 21:30 по мск.

    «Аугсбург»

    После 22 матчей в Бундеслиге, «Аугсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице с 23 очками. Команда одержала 5 побед, сыграла вничью 8 раз и потерпела 9 поражений. Футболисты «Аугсбурга» забили 31 гол и пропустили 40, при разнице -9 мячей.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» занимает 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 22 матчей, набрав 29 очков. Команда одержала 8 побед, сыграла вничью 5 раз и потерпела 9 поражений. Футболисты «Фрайбурга» забили 29 голов и пропустили 40, при разнице -11 мячей.

    Прогноз на матч «Аугсбург» – «Фрайбург»

    Список последних пяти матчей между «Аугсбургом» и «Фрайбургом»:

    • 01.10.23 «Фрайбург» – «Аугсбург» 2:0;
    • 28.01.23 «Фрайбург» – «Аугсбург» 3:1;
    • 06.08.22 «Аугсбург» – «Фрайбург» 0:4;
    • 19.02.22 «Аугсбург» – «Фрайбург» 1:2;
    • 26.09.21 «Фрайбург» – «Аугсбург» 3:0.

    Обе команды довольно результативны, но не блещут стабильностью выступления – впрочем, у гостей в активе три последние беспроигрышные встречи, а вот хозяева не выигрывают уже в четырех играх кряду. Предположим, в матче будет забито больше 2.5 мячей (1.84), ставить на исход в таком поединке – рискованная затея.

    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 12:01
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