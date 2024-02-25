В воскресенье, 25 февраля, «Аугсбург» сыграет с «Фрайбургом». Игра состоится в рамках 23 тура Бундеслиги и начнется в 21:30 по мск.

После 22 матчей в Бундеслиге, «Аугсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице с 23 очками. Команда одержала 5 побед, сыграла вничью 8 раз и потерпела 9 поражений. Футболисты «Аугсбурга» забили 31 гол и пропустили 40, при разнице -9 мячей.

«Фрайбург»

«Фрайбург» занимает 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 22 матчей, набрав 29 очков. Команда одержала 8 побед, сыграла вничью 5 раз и потерпела 9 поражений. Футболисты «Фрайбурга» забили 29 голов и пропустили 40, при разнице -11 мячей.

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Фрайбург»

Список последних пяти матчей между «Аугсбургом» и «Фрайбургом»:

Обе команды довольно результативны, но не блещут стабильностью выступления – впрочем, у гостей в активе три последние беспроигрышные встречи, а вот хозяева не выигрывают уже в четырех играх кряду. Предположим, в матче будет забито больше 2.5 мячей (1.84), ставить на исход в таком поединке – рискованная затея.