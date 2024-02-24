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    Известен клуб Примеры, который хотел купить Тюкавина

    Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов считает клиента готовым к Европе.

    Кевин Кураньи на днях сказал: «Я готов помогать Тюкавину».

    – Я же не самодур. Только рад буду. Пусть поможет.

    Купить Тюкавина хотела «Жирона». Мы с ним на эту тему говорили. Команда была чуть ли не в зоне вылета. А потом, когда новый состав собирался, у испанцев возникла проблема – они взяли Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Два украинца и один русский, понимаешь? Хотя есть абсолютно нормальные ребята-украинцы. Я не вижу проблем.

    – Тюкавин ментально готов?

    – Готов.

    – За счeт чего?

    – Он спокойный. Семья – на первом месте. Он пофигист в хорошем смысле. В любой среде нормально адаптируется.

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне нападающий забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
    • У Тюкавина контракт до 2028 года.

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    Источник: Legalbet

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