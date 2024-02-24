Известен клуб Примеры, который хотел купить Тюкавина

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов считает клиента готовым к Европе.
– Кевин Кураньи на днях сказал: «Я готов помогать Тюкавину».
– Я же не самодур. Только рад буду. Пусть поможет.
Купить Тюкавина хотела «Жирона». Мы с ним на эту тему говорили. Команда была чуть ли не в зоне вылета. А потом, когда новый состав собирался, у испанцев возникла проблема – они взяли Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Два украинца и один русский, понимаешь? Хотя есть абсолютно нормальные ребята-украинцы. Я не вижу проблем.
– Тюкавин ментально готов?
– Готов.
– За счeт чего?
– Он спокойный. Семья – на первом месте. Он пофигист в хорошем смысле. В любой среде нормально адаптируется.
- 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне нападающий забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- У Тюкавина контракт до 2028 года.