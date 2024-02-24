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    • «Севилья» уличила клубное ТВ «Реала» в давлении на судью завтрашнего очного матча

    «Севилья» уличила клубное ТВ «Реала» в давлении на судью завтрашнего очного матча

    «Севилье» не понравился ролик на клубном ТВ «Реала», выпущенный перед очным матчем 26-го тура Примеры.

    Мадридцы на видео указали на якобы ошибки арбитра Исидро Диас де Мера Эскудероса, которые были допущены судьей в предыдущих матчах «Реала». В Севильи сочли это давлением на рефери.

    «Севилья» подала жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), чтобы та проверила действия «Реала».

    • Встреча в Мадриде состоится завтра, 25 февраля, в 23:00 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: официальный сайт «Севильи»

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