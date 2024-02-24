Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Удинезе», 26 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Дженоа»: Мартинес, Бани, Де Винтер, Васкес, Мартин, Френдруп, Бадель, Мессьяс, Сабелли, Гюдмюндссон, Ретеги.
Главный тренер: Альберто Джилардино
«Удинезе»: Окойе, Джаннетти, Перес, Кристенсен, Земура, Товен, Уолес, Самарджич, Ловрич, Эхизибуе, Лукка.
Главный тренер: Габриэле Чоффи
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».