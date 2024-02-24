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    • «Дженоа» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    «Дженоа» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Удинезе», 26 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Дженоа»: Мартинес, Бани, Де Винтер, Васкес, Мартин, Френдруп, Бадель, Мессьяс, Сабелли, Гюдмюндссон, Ретеги.

    Главный тренер: Альберто Джилардино

    «Удинезе»: Окойе, Джаннетти, Перес, Кристенсен, Земура, Товен, Уолес, Самарджич, Ловрич, Эхизибуе, Лукка.

    Главный тренер: Габриэле Чоффи

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Удинезе»

    «Дженоа» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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