Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Удинезе», 26 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Дженоа»: Мартинес, Бани, Де Винтер, Васкес, Мартин, Френдруп, Бадель, Мессьяс, Сабелли, Гюдмюндссон, Ретеги.

Главный тренер: Альберто Джилардино

«Удинезе»: Окойе, Джаннетти, Перес, Кристенсен, Земура, Товен, Уолес, Самарджич, Ловрич, Эхизибуе, Лукка.

Главный тренер: Габриэле Чоффи

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Удинезе»