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    • Нагельсман раскрыл подробности суицида отца-шпиона: «Уважаю его решение»

    Нагельсман раскрыл подробности суицида отца-шпиона: «Уважаю его решение»

    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился, что его отец совершил суицид.

    «Мне нельзя говорить о том, чем он занимался, да и я точно не знаю, что он делал, но он не был кабинетным аппаратчиком. Я говорил, что он военный. Даже мой дедушка верил, что он и правда военный.

    Мне было 15 или 16 лет, когда он сказал, что работает шпионом. Ему нельзя было рассказывать о работе, и он сам говорил, что это было причиной, по которой он чувствовал себя чересчур некомфортно. Им нельзя было делиться переживаниями, и это давило на него.

    Я учился на тренерских курсах в 2008-м, когда преподаватель попросил меня выйти из класса. Передо мной стоял отчим, который сказал, что отец покончил жизнь самоубийством. Он не оставил никакой предсмертной записки. Никаких пояснений. Но решимость, с которой он ушел из жизни, указывает на взвешенное решение – он реально хотел умереть. Это не был крик о помощи, и его решение я научился уважать.

    Мы были счастливой семьей, а я запомнил его веселым парнем, который пел, играл на гитаре и веселился с друзьями. Но к концу жизни [56 лет] он сильно изменился из-за давления на работе», – сказал Нагельсман в интервью Spiegel.

    • Нагельсман в сборной Германии с прошлого года.
    • Он готовит команду к домашнему Евро-2024.
    • Тренер выигрывал Бундеслигу с «Баварией».

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    Источник: телеграм-канал Михаила Бирюкова

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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1708765704
    Не очень футбольная тема.. (((
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    zigbert
    1708783555
    Печальная история. Не сумел справиться с эмоциями.
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