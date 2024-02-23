Гвардиола: «Жду от «Манчестер Юнайтед» борьбы за трофеи, но этого не происходит»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы, чтобы его соседи из «Юнайтед» боролись за титулы.
«Как только я пришел в «Сити», я жду от «Юнайтед» борьбы за трофеи. Ввиду их традиций, истории. Однако этого не происходит. Причин не знаю. Наверное, они знают. Это их дело», – цитирует испанца ВВС.
- В 2017 году, уже после прихода Гвардиолы в «Сити», «Юнайтед» выиграл Лигу Европы.
- Сейчас разрыв между манчестерскими клубами в АПЛ составляет 12 очков.
- Осенью «Юнайтед» занял последнее место в группе Лиги чемпионов.