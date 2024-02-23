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    • Гвардиола: «Жду от «Манчестер Юнайтед» борьбы за трофеи, но этого не происходит»

    Гвардиола: «Жду от «Манчестер Юнайтед» борьбы за трофеи, но этого не происходит»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы, чтобы его соседи из «Юнайтед» боролись за титулы.

    «Как только я пришел в «Сити», я жду от «Юнайтед» борьбы за трофеи. Ввиду их традиций, истории. Однако этого не происходит. Причин не знаю. Наверное, они знают. Это их дело», – цитирует испанца ВВС.

    • В 2017 году, уже после прихода Гвардиолы в «Сити», «Юнайтед» выиграл Лигу Европы.
    • Сейчас разрыв между манчестерскими клубами в АПЛ составляет 12 очков.
    • Осенью «Юнайтед» занял последнее место в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: «Бомбардир»

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