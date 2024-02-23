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    Канчельскис ответил, сможет ли Головин заиграть в АПЛ

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис считает Александра Головина из «Монако» готовым к АПЛ.

    «Думаю, сейчас Головин заиграет в любой европейской лиге. Италия, Германия, Испания, Англия – Саша везде сможет конкурировать. Другой вопрос, что в ту же АПЛ, возможно, не захотят сейчас приглашать игрока сборной России из-за политики. Но чисто по игровым характеристикам Головин смог бы там играть», – сказал Канчельскис.

    • В сезоне Лиги 1 у Головина 19 матчей, 6 голов, 4 ассиста.
    • 27-летний игрок стоит 30 миллионов евро – самый дорогой в «Монако».
    • Год назад Головиным интересовалась «Боруссия» Д.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    САДЫЧОК
    1708708066
    Очень средний футболист этот Головин !
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    FCSpartakM
    1708708884
    В Англии даже в середняках игроки сильнее него.
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    qwertyйцукен
    1708710613
    А и тяжело будет Канчельскису в его нынешнем клубе в Кыргызстане. У него ж полна голова мыслями о месте Головина в ЛЧ, про еврокубки, РПЛ... Грандиозный взгляд на тему европейского футбола...Каково ему будет с его Мура Юнайтед биться с каким то ОшГУ-Алдиер ? С его то европейским масштабом мышления. Выдержит ли он такое ? )))
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