Канчельскис ответил, сможет ли Головин заиграть в АПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис считает Александра Головина из «Монако» готовым к АПЛ.

«Думаю, сейчас Головин заиграет в любой европейской лиге. Италия, Германия, Испания, Англия – Саша везде сможет конкурировать. Другой вопрос, что в ту же АПЛ, возможно, не захотят сейчас приглашать игрока сборной России из-за политики. Но чисто по игровым характеристикам Головин смог бы там играть», – сказал Канчельскис.