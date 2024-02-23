«Родина» из Первой лиги усилилась экс-футболистом сборной Бразилии

«Родина» объявила о переходе правого защитника Марсиньо.
27-летний футболист перешел в московский клуб из кипрского «Пафоса» в качестве свободного агента.
Контракт с новичком заключен до конца сезона. Он взял 2-й игровой номер.
«Марсиньо – правый защитник, который отличается комбинационным складом, классной техникой, отлично работает с мячом и обладает качественным кроссом», – охарактеризовала бразильца клубная пресс-служба.
- Рыночная стоимость фулбека – 500 тысяч евро.
- Осенью 2019 года Маррсиньо вызывался в сборную Бразилии на товарищеские матчи против Нигерии и Сенегала.
- «Родина» идет на 7-м месте в таблице Первой лиги после 20 туров.