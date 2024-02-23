«Родина» из Первой лиги усилилась экс-футболистом сборной Бразилии

«Родина» объявила о переходе правого защитника Марсиньо.

27-летний футболист перешел в московский клуб из кипрского «Пафоса» в качестве свободного агента.

Контракт с новичком заключен до конца сезона. Он взял 2-й игровой номер.

«Марсиньо – правый защитник, который отличается комбинационным складом, классной техникой, отлично работает с мячом и обладает качественным кроссом», – охарактеризовала бразильца клубная пресс-служба.