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    Круговой летом мог перейти в итальянский клуб

    Футбольный скаут и сооснователь агентства A2M Александр Маркелов рассказал о несостоявшемся трансфере Данила Кругового в Европу.

    «У нас спрашивали про Кругового. Интересовалась «Болонья», я набирал агенту и узнавал.

    Это было летом 2023 года. Зарплата могла быть около 700 тысяч евро», – сообщил Маркелов.

    • Летом Круговой станет свободным агентом и уйдет в ЦСКА.
    • Из-за договоренности с московским клубом защитника отправили до конца сезона в «Зенит-2».
    • В этом сезоне игрок провел 18 матчей и сделал 2 ассиста.

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    Источник: «СБГ Шоу»

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