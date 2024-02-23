Круговой летом мог перейти в итальянский клуб

Футбольный скаут и сооснователь агентства A2M Александр Маркелов рассказал о несостоявшемся трансфере Данила Кругового в Европу.
«У нас спрашивали про Кругового. Интересовалась «Болонья», я набирал агенту и узнавал.
Это было летом 2023 года. Зарплата могла быть около 700 тысяч евро», – сообщил Маркелов.
- Летом Круговой станет свободным агентом и уйдет в ЦСКА.
- Из-за договоренности с московским клубом защитника отправили до конца сезона в «Зенит-2».
- В этом сезоне игрок провел 18 матчей и сделал 2 ассиста.