Круговой летом мог перейти в итальянский клуб

Футбольный скаут и сооснователь агентства A2M Александр Маркелов рассказал о несостоявшемся трансфере Данила Кругового в Европу.

«У нас спрашивали про Кругового. Интересовалась «Болонья», я набирал агенту и узнавал.

Это было летом 2023 года. Зарплата могла быть около 700 тысяч евро», – сообщил Маркелов.