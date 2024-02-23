Червиченко охарактеризовал зимнюю трансферную кампанию «Зенита»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об усилении состава «Зенита» во время зимнего трансферного окна.

Петербуржцы потратили на новичков 29,85 миллиона евро – больше всех в РПЛ.

Игроками «Зенита» стали Артур (15 млн), Педро (9 млн), Нино (5 млн) и Ильзат Ахметов (850 тысяч).

«Не ожидал каких-то топовых трансферов. Даже не понимаю, на что «Зенит» умудрился потратить такие деньги этой зимой.

Но чемпионство можно вырвать только с новыми игроками. Насколько это будет полезно для самой команды, сказать сложно.

Логика тратить такие деньги должна исходить из целей и задач. Задача у «Зенита» всегда одна – выиграть Кубок, чемпионат и Суперкубок. На этом пути они могут покупать всех, кого посчитают нужными. Пока у них эта история достижима. Бюджет позволяет.

Тем более у них задача не на один год стоит. «Зенит» же хочет обогнать «Спартак» по количеству чемпионств. Есть масса причин, почему команда тратит столько на трансферы», – заявил Червиченко.