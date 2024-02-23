Аршавин высказался о дисквалификации Камилы Валиевой

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем диалоге с фигуристкой Камилой Валиевой.
«Когда ждали церемонию открытия «Игр будущего», разговаривали с Камилой Валиевой. Ничего особенного.
Да, знаю, что ее дисквалифицировали, обидно за нее, если честно», – заявил Аршавин.
- 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на 4 года.
- Причина отстранения – нарушение антидопинговых правил.
- Фигуристка была лишена золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады-2022.