Аршавин высказался о дисквалификации Камилы Валиевой

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем диалоге с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Когда ждали церемонию открытия «Игр будущего», разговаривали с Камилой Валиевой. Ничего особенного.

Да, знаю, что ее дисквалифицировали, обидно за нее, если честно», – заявил Аршавин.