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    Аршавин высказался о дисквалификации Камилы Валиевой

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем диалоге с фигуристкой Камилой Валиевой.

    «Когда ждали церемонию открытия «Игр будущего», разговаривали с Камилой Валиевой. Ничего особенного.

    Да, знаю, что ее дисквалифицировали, обидно за нее, если честно», – заявил Аршавин.

    • 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на 4 года.
    • Причина отстранения – нарушение антидопинговых правил.
    • Фигуристка была лишена золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады-2022.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (4)
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    САДЫЧОК
    1708703162
    Да чё о ней говорить! Наелась допинга! У нас без этих бромантано допинговых есть отличные честные фигуристки-вот о них и надо говорить! А этой Позор!
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    Krics
    1708707846
    Обидно, что попалась,ихмо.
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