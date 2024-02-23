Тухель впервые прокомментировал свое увольнение из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопросы о своем уходе с занимаемой должности по окончании сезона-2023/24.

«Не думаю, что я единственная проблема, но я несу ответственность, и я счастлив взять ее на себя. Можете быть уверены, что я не удовлетворен развитием [команды] и тем, как мы играем. У меня никогда не было ощущения, что наши идеи не доходят до команды.

Решение расстаться по окончании сезона дает ясность, а ясность приносит свободу. Свобода – это всегда хорошо: и для игр, и для тренировок.

Разговор с руководством был коротким и нормальным. Я смотрю на это с профессиональной точки зрения, трезво. Буду выполнять работу с той же энергией, что и прежде», – сказал Тухель.