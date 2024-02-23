Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Тухель впервые прокомментировал свое увольнение из «Баварии»

    Тухель впервые прокомментировал свое увольнение из «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопросы о своем уходе с занимаемой должности по окончании сезона-2023/24.

    «Не думаю, что я единственная проблема, но я несу ответственность, и я счастлив взять ее на себя. Можете быть уверены, что я не удовлетворен развитием [команды] и тем, как мы играем. У меня никогда не было ощущения, что наши идеи не доходят до команды.

    Решение расстаться по окончании сезона дает ясность, а ясность приносит свободу. Свобода – это всегда хорошо: и для игр, и для тренировок.

    Разговор с руководством был коротким и нормальным. Я смотрю на это с профессиональной точки зрения, трезво. Буду выполнять работу с той же энергией, что и прежде», – сказал Тухель.

    • Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года после увольнения Юлиана Нагельсмана.
    • Под руководством 50-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в прошлом сезоне.
    • «Бавария» занимает 2-е место в Бундеслиге, отставая на 8 очков от «Байера» после 22 туров.

    Новости по теме
    Тухель откажется от паузы в карьере ради клуба АПЛ 5
    «Бавария» рассматривает пять тренеров на замену Тухелю
    Тухель определился со страной для продолжения тренерской карьеры
    Источник: Bayern & Germany

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+