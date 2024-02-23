Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Реал» подготовил новое предложение Кроосу

    «Реал» хочет, чтобы полузащитник Тони Кроос остался в команде еще на сезон. По данным журналиста Фабрицио Романо, клуб уже подготовил игроку предложение о продлении контракта.

    В «Реале» восприняли как положительный сигнал новость о возвращении Крооса в сборную Германии. Тем не менее решение будет зависеть только от Тони.

    По данным Marca, футболист может представить, что проведет в «Мадриде» еще один сезон, так как чувствует себя очень хорошо.

    • Вчера, 22 февраля, Кроос объявил о возвращении в сборную Германии, за которую не играл с 2021 года.
    • Нынешнее соглашение «Реала» с хавбеком рассчитано до лета этого года.
    • В нынешнем сезоне Кроос провел 33 матча за «сливочных», забил 1 гол и сделал 7 результативных передач.

    Новости по теме
    Фабрицио Романо рассказал, сколько Мбаппе заработает в «Реале»
    Появились сведения о размере отступных Холанда в «Манчестер Сити»
    Алип прокомментировал информацию об интересе «Реала» и «МЮ» 1
    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+