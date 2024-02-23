«Реал» подготовил новое предложение Кроосу

«Реал» хочет, чтобы полузащитник Тони Кроос остался в команде еще на сезон. По данным журналиста Фабрицио Романо, клуб уже подготовил игроку предложение о продлении контракта.

В «Реале» восприняли как положительный сигнал новость о возвращении Крооса в сборную Германии. Тем не менее решение будет зависеть только от Тони.

По данным Marca, футболист может представить, что проведет в «Мадриде» еще один сезон, так как чувствует себя очень хорошо.