«Реал» подготовил новое предложение Кроосу

«Реал» хочет, чтобы полузащитник Тони Кроос остался в команде еще на сезон. По данным журналиста Фабрицио Романо, клуб уже подготовил игроку предложение о продлении контракта.
В «Реале» восприняли как положительный сигнал новость о возвращении Крооса в сборную Германии. Тем не менее решение будет зависеть только от Тони.
По данным Marca, футболист может представить, что проведет в «Мадриде» еще один сезон, так как чувствует себя очень хорошо.
- Вчера, 22 февраля, Кроос объявил о возвращении в сборную Германии, за которую не играл с 2021 года.
- Нынешнее соглашение «Реала» с хавбеком рассчитано до лета этого года.
- В нынешнем сезоне Кроос провел 33 матча за «сливочных», забил 1 гол и сделал 7 результативных передач.