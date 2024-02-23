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    Колосков оценил перспективы Аршавина в политике

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин не затерялся бы на руководящих должностях в российском футболе.

    «Аршавин не первый и не последний футболист, который может пойти у нас в политику. Например, Аленичев был сенатором, а Газзаев депутатом, но какой-либо ощутимой пользы или продвижения закона, способствующего развитию футбола или спорта мы от них не увидели.

    В Госдуме и так много спортсменов: бобслеисты, фигуристы, даже есть одна конькобежка. Все решается на уровне не столько законодательной, сколько исполнительной власти.

    Что касается Андрея в Госдуме, то ему надо бы конкретно заняться работой в нашем футболе. Это известный человек, замечательный спортсмен и авторитет в футбольной среде.

    Аршавин точно бы не затерялся в руководящих должностях нашего футбола. Выбирать только ему: идти в Госдуму или РФС», – сказал Колосков.

    • Сейчас 42-летний Аршавин занимает должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
    • Он завершил игровую карьеру в 2018 году.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии (8)
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    Cleaner
    1708681688
    В политике Аршавин сгодится портфель за хозяином носить...(
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    ...уефан
    1708682150
    ...ага, политик! Он думает, когда ему уже будет пора на лыжи вставать. Или подождать немного, посмотреть, что оно и как здесь...
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    Skull_Boy
    1708683114
    Ххаххахахаха, он и двух слов связать не может, да и в Зените держат только из-за того, что первоклассно лижет попку
    Ответить
    nik55
    1708683696
    тупой он для политика
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    Kollljan
    1708687740
    А кто такой Колосков?
    Ответить
    TIMOTHY
    1708693452
    Нормально вписался бы Андрей точно ,и польза была бы от него,он не тупее тех что там торчат
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