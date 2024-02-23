Колосков оценил перспективы Аршавина в политике

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин не затерялся бы на руководящих должностях в российском футболе.

«Аршавин не первый и не последний футболист, который может пойти у нас в политику. Например, Аленичев был сенатором, а Газзаев депутатом, но какой-либо ощутимой пользы или продвижения закона, способствующего развитию футбола или спорта мы от них не увидели.

В Госдуме и так много спортсменов: бобслеисты, фигуристы, даже есть одна конькобежка. Все решается на уровне не столько законодательной, сколько исполнительной власти.

Что касается Андрея в Госдуме, то ему надо бы конкретно заняться работой в нашем футболе. Это известный человек, замечательный спортсмен и авторитет в футбольной среде.

Аршавин точно бы не затерялся в руководящих должностях нашего футбола. Выбирать только ему: идти в Госдуму или РФС», – сказал Колосков.