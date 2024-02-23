Появились сведения о размере отступных Холанда в «Манчестер Сити»

В контракте нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда есть несколько пунктов о возможности досрочного ухода игрока из клуба в случае выплаты определенных денежных сумм, сообщает The Athletic. При этом точные детали соглашения неизвестны.

Один из пунктов об отступных мог вступить в силу этим летом, но перестал действовать после того, как Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити».

В будущем активируются другие условия, позволяющие Холанду досрочно уйти из клуба. Однако они будут иметь значение, только если сам игрок захочет уйти.

В этих случаях сумма отступных ближе к 100 миллионам фунтов, чем к 200 миллионам. Это усложняет потенциальные переговоры между норвежцем и «горожанами» по новому контракту, но стороны все равно готовы к обсуждению этого вопроса.

Сообщается, что Холанд пока не думает об уходе из «Манчестер Сити», а в частных беседах близкие к нему люди смеются над информацией о возможном переходе в «Реал».

При этом известно, что Холанду всегда нравилась мысль о том, чтобы когда-то поиграть за «Мадрид».