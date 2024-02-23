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    • Появились сведения о размере отступных Холанда в «Манчестер Сити»

    Появились сведения о размере отступных Холанда в «Манчестер Сити»

    В контракте нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда есть несколько пунктов о возможности досрочного ухода игрока из клуба в случае выплаты определенных денежных сумм, сообщает The Athletic. При этом точные детали соглашения неизвестны.

    Один из пунктов об отступных мог вступить в силу этим летом, но перестал действовать после того, как Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити».

    В будущем активируются другие условия, позволяющие Холанду досрочно уйти из клуба. Однако они будут иметь значение, только если сам игрок захочет уйти.

    В этих случаях сумма отступных ближе к 100 миллионам фунтов, чем к 200 миллионам. Это усложняет потенциальные переговоры между норвежцем и «горожанами» по новому контракту, но стороны все равно готовы к обсуждению этого вопроса.

    Сообщается, что Холанд пока не думает об уходе из «Манчестер Сити», а в частных беседах близкие к нему люди смеются над информацией о возможном переходе в «Реал».

    При этом известно, что Холанду всегда нравилась мысль о том, чтобы когда-то поиграть за «Мадрид».

    • В этом сезоне у 23-летний Холанд забил 22 гола и отдал 5 результативных передач в 28 матчах за «Манчестер Сити».
    • Он играет за английский клуб с 2022 года после перехода из дортмундской «Боруссии».

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 11:04
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