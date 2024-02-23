Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Прокуратура Нидерландов отказалась давать гарантии Промесу

    Прокуратура Нидерландов отказалась давать гарантии Промесу

    Пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Франклин Ваттимена подтвердил, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес будет арестован в случае появления в стране.

    «Действительно, он хотел безопасный проезд, но ему было отказано. Если бы он приземлился в Нидерландах, то был бы арестован полицией», – сказал Ваттимена.

    • Ранее сообщалось, что Промес готов лично дать показания по делу о наркоторговле при условии, что он не будет задержан на территории Нидерландов до момента вступления в силу окончательного приговора.
    • Суд в столице Нидерландов заочно приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Промес был объявлен в международный розыск.
    • В этом сезоне 32-летний нидерландец провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 голов, отдал 8 передач.

    Новости по теме
    Уткин предложил кандидатуру для следующего трансфера «Спартака» 15
    Агент Угальде рассказал о мотивах игрока для перехода в «Спартак» 14
    «Получат трешку и уедут обратно»: прогноз Радимова на «Зенит» – «Спартак» 69
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:36
    Рекомендуем
    Комментарии (22)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1708675085
    В мордовской тюряге ему место! Гаду барыге
    Ответить
    val69
    1708675967
    Да и не х*р там делать... Там вся страна обдолбанная..
    Ответить
    BoevStas1
    1708676154
    Антоха не едь,ты нужен здесь))!
    Ответить
    СпорЦмен
    1708676967
    Тушинскому трусу, дорога домой заказана! :)))
    Ответить
    bermong
    1708677349
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    Cleaner
    1708680046
    Какие гарантии может ТРЕБОВАТЬ(!) наркоторговец???
    Ответить
    aldo conte
    1708680712
    В истории великого клуба будет строка, что в его составе выходил на поле человек, осужденный за торговлю наркотиками. Зачем это "Спартаку", не понимаю?
    Ответить
    BRO_football
    1708684533
    Гарантии? А какой в них смысл? Ну даст Промес показания, а дальше что? Уголовное преследование никуда не денется и своё решение суд вряд ли пересмотрит.
    Ответить
    NewLife
    1708684575
    Судя по комментам, в палате № 6 забыли дать лекарства))))
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1708692413
    Глядя как все защищают Промеса,тоже займусь его бизнесом,через месяц куплю костюм с отливом,магнитофон и в Ялту
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+