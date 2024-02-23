Прокуратура Нидерландов отказалась давать гарантии Промесу

Пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Франклин Ваттимена подтвердил, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес будет арестован в случае появления в стране.
«Действительно, он хотел безопасный проезд, но ему было отказано. Если бы он приземлился в Нидерландах, то был бы арестован полицией», – сказал Ваттимена.
- Ранее сообщалось, что Промес готов лично дать показания по делу о наркоторговле при условии, что он не будет задержан на территории Нидерландов до момента вступления в силу окончательного приговора.
- Суд в столице Нидерландов заочно приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Промес был объявлен в международный розыск.
- В этом сезоне 32-летний нидерландец провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 голов, отдал 8 передач.