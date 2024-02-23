Прокуратура Нидерландов отказалась давать гарантии Промесу

Пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Франклин Ваттимена подтвердил, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес будет арестован в случае появления в стране.

«Действительно, он хотел безопасный проезд, но ему было отказано. Если бы он приземлился в Нидерландах, то был бы арестован полицией», – сказал Ваттимена.