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    • Стало известно, когда «Торпедо» сможет сыграть на новом стадионе

    Стало известно, когда «Торпедо» сможет сыграть на новом стадионе

    Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, когда завершится строительство стадиона для команды в Москве.

    «По последним данным, стадион будет готов в 2025 году. В начале 2026-го состоится его документальная сдача. Соответственно, сезон-2026/27 «Торпедо» начнет на новой арене.

    Уверен, что сроки не будут нарушены – наоборот, объект будет готов с небольшим запасом. Потому что вопрос стадиона закладывается в бюджет: мы должны четко понимать на год вперед, где будет играть команда», – сказал Волнушкин.

    • 9 августа 2022 года власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова.
    • Будущий стадион «Торпедо» сможет вместить более 15 тысяч зрителей.
    • По форме арена будет напоминать шестеренку, которая размещена на эмблеме клуба.
    • В весенней части сезона-2023/24 «Торпедо» планирует играть на БСА «Лужники». При необходимости матчи будут переноситься на «Арену Химки».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1708681782
    Торпедо? Его еще не распустили???...)))
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