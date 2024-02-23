Стало известно, когда «Торпедо» сможет сыграть на новом стадионе

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, когда завершится строительство стадиона для команды в Москве.

«По последним данным, стадион будет готов в 2025 году. В начале 2026-го состоится его документальная сдача. Соответственно, сезон-2026/27 «Торпедо» начнет на новой арене.

Уверен, что сроки не будут нарушены – наоборот, объект будет готов с небольшим запасом. Потому что вопрос стадиона закладывается в бюджет: мы должны четко понимать на год вперед, где будет играть команда», – сказал Волнушкин.