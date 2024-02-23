Уткин предложил кандидатуру для следующего трансфера «Спартака»

Журналист Василий Уткин предложил «Спартаку» подписать контракт с бывшим защитником «Барселоны» и сборной Бразилии 40-летним Дани Алвесом.

«Вот, кстати. Отчего бы «Спартаку» не подписать Дани Алвеса. Года на четыре с половиной. Такая прям диагональ просматривается, справа налево – Алвес на Промеса…» – написал Уткин.