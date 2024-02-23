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    • Уткин предложил кандидатуру для следующего трансфера «Спартака»

    Уткин предложил кандидатуру для следующего трансфера «Спартака»

    Журналист Василий Уткин предложил «Спартаку» подписать контракт с бывшим защитником «Барселоны» и сборной Бразилии 40-летним Дани Алвесом.

    «Вот, кстати. Отчего бы «Спартаку» не подписать Дани Алвеса. Года на четыре с половиной. Такая прям диагональ просматривается, справа налево – Алвес на Промеса…» – написал Уткин.

    • 22 февраля суд приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года.
    • Ранее суд Амстердама заочно приговорил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса к 6 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    Комментарии (15)
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    ...уефан
    1708673485
    ... жидкий высер от Уткина...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708675314
    Уася троллит свинарник. Одним уголовником меньше, одним больше. Гыгыгы
    Ответить
    val69
    1708676243
    Смотри, как залюбили Васю. Как встал гнать на Спартак, сразу стал лучшим другом помойных... А раньше кем только не был в их комментах..
    Ответить
    bermong
    1708677367
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    Вомбат
    1708678441
    Это что, юмор?
    Ответить
    NewLife
    1708679228
    Тупизм(
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1708679500
    у Васи от избытка жира в мозгах с юмором не задалось, а ведь движение - это жизнь! скорбим, Вася, над твоим "юмором"(((
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    Cleaner
    1708679799
    А в центр между ними Дельфина. Три ..... это будет сила!!!...)))
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    Цугундeр
    1708682735
    Вася пробил волшебный пендаль.И ведь попал.
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    timon2401
    1708683459
    Вот чего бы Василию не обсудить наши местные "беды".. Или такие как он, Губерниев, Соловьёв и прочие "журналисты" могут только обсуждать то что разрешают, а на остальное очко жим жим..
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