Уткин предложил кандидатуру для следующего трансфера «Спартака»

Журналист Василий Уткин предложил «Спартаку» подписать контракт с бывшим защитником «Барселоны» и сборной Бразилии 40-летним Дани Алвесом.
«Вот, кстати. Отчего бы «Спартаку» не подписать Дани Алвеса. Года на четыре с половиной. Такая прям диагональ просматривается, справа налево – Алвес на Промеса…» – написал Уткин.
- 22 февраля суд приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года.
- Ранее суд Амстердама заочно приговорил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса к 6 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение с ножом на двоюродного брата.