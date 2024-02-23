Агент Угальде рассказал о мотивах игрока для перехода в «Спартак»

Агент форварда Манфреда Угальде Курт Морсинк рассказал о трансфере футболиста из «Твенте» в «Спартак». Он также отметил, что нападающий сможет улучшить свое финансовое положение.

«Манфред счастлив. Он в Дубае, у него предсезонка. В России он провел всего два дня, и это был очень сложный процесс.

Это то, чего он хотел, он счастлив это сделать, и это крупнейший клуб в России. Мы понимаем весь негатив, хорошее и плохое, но это тот шаг, которого он хотел, и во всем этом больше позитива, чем негатива.

Возможно, теперь последующий трансфер будет сложнее организовать, ведь «Твенте» – в большей степени продающий клуб, и мы это понимаем. А «Спартак» – более крупный клуб, он платит больше. Мы понимаем, что клуб под санкциями в Европе, а «Твенте» боролся за выход в еврокубки.

Манфред молод, к нему хорошо относятся, так что мы не теряем веру в то, что он сможет обеспечить будущее и улучшит свое финансовое положение», – сказал Морсинк.