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    • Агент Угальде рассказал о мотивах игрока для перехода в «Спартак»

    Агент Угальде рассказал о мотивах игрока для перехода в «Спартак»

    Агент форварда Манфреда Угальде Курт Морсинк рассказал о трансфере футболиста из «Твенте» в «Спартак». Он также отметил, что нападающий сможет улучшить свое финансовое положение.

    «Манфред счастлив. Он в Дубае, у него предсезонка. В России он провел всего два дня, и это был очень сложный процесс.

    Это то, чего он хотел, он счастлив это сделать, и это крупнейший клуб в России. Мы понимаем весь негатив, хорошее и плохое, но это тот шаг, которого он хотел, и во всем этом больше позитива, чем негатива.

    Возможно, теперь последующий трансфер будет сложнее организовать, ведь «Твенте» – в большей степени продающий клуб, и мы это понимаем. А «Спартак» – более крупный клуб, он платит больше. Мы понимаем, что клуб под санкциями в Европе, а «Твенте» боролся за выход в еврокубки.

    Манфред молод, к нему хорошо относятся, так что мы не теряем веру в то, что он сможет обеспечить будущее и улучшит свое финансовое положение», – сказал Морсинк.

    • 21-летний Угальде зимой подписал контракт со «Спартаком» на 4,5 года.
    • Сумма его трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

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    Источник: Teletica

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    Комментарии (14)
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    TIMOTHY
    1708673138
    Опускают лох Лукойл
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    alefreddy
    1708673525
    будем наблюдать за показателями
    Ответить
    ...уефан
    1708673632
    ... лишь бы бабло отрабатывал на поле...
    Ответить
    ...уефан
    1708673749
    ...бабло и в Зените всеми рулит)...
    Ответить
    bermong
    1708677377
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708677441
    Ккк всегда взяли неглядя неликвид, переплатив в 5 раз. Гыгыгы
    Ответить
    СпорЦмен
    1708677529
    Поменял половую ариентацию, вот и перешел в срамтак. Там, он дома.
    Ответить
    oyabun
    1708678159
    Не хватает традиционного "С детства мечтал играть за Спартак!" ))
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    Вомбат
    1708678719
    Из всей агентской болтовни по делу только слова "он платит больше". Посмотрим, может быть и отработает это самое "больше".
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    neim
    1708679340
    Поди тоже срок на родине светит, вот и счастлив, что ноги унес ))).
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