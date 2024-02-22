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    • «Получат трешку и уедут обратно»: прогноз Радимова на «Зенит» – «Спартак»

    «Получат трешку и уедут обратно»: прогноз Радимова на «Зенит» – «Спартак»

    Бывший зенитовец Владислав Радимов дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак».

    «Приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно. Конечно, получат. Так всегда было, так и дальше будет.

    «Зенит» выше в турнирной таблице, в последних турах обыгрывал «Спартак», на матче будет 50 тысяч зрителей, после предсезонной подготовки «Зенит» всегда прибавляет. Они усилились фланговыми полузащитниками, которые были нужны. Думаю, плюсы, которые есть у «Зенита», перевешивают Манфреда Угальде, который пришел в «Спартак», – сказал Радимов.

    • Матч состоится 2 марта.
    • «Зенит» в случае победы возглавит таблицу РПЛ.
    • «Спартак» занимает 5-е место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.02.2024 22:00
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    Комментарии (69)
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    SLADE2019
    1708668616
    Абаскаль, за такие высказывания, сказанные по федеральному каналу, настоящие мужики, должны немытым задницу надрать. Команду зимой ты особо не укрепил, но это не только твоя "заслуга", а вот запредельно настроить игроков - это твоя обязанность. Продолжаю упорно, несмотря ни на что верить в тебя и в команду, не облажайтесь, пожалуйста.
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    Спартач80
    1708668942
    Всех мужиков-с праздником!!! Педикулёзным девочкам-приготовиться к встрече 8 марта.
    Ответить
    СпорЦмен
    1708669068
    Я повторюсь: мясные приедут, по полной обосруться, пустят газы, а пока нам будет резать глаща, они будут судьям деньги по карманам рассовывать.
    Ответить
    portero
    1708670659
    Тренер из Влада не получился, посмотрим какой прогнозист выйдет...
    Ответить
    TIMOTHY
    1708671850
    Цирк что спартачи верят в Спартак,надеются!) Спартак совсем последнее уважение к себе утратил от нормальных людей,пряча преступника! Наркотики в крупных объемах это зашквар! А им по барабану) также спартачам по фигу каким образом стать чемпионом или выиграть с помощью судьи! Тухлятина одним словом а не клуб
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    ...уефан
    1708672319
    ...всех, кто имеет отношение к этому Дню, с праздником!!!... Особенное поздравление тем, кто сейчас не дома и выполняет очень нелёгкую работу. С праздником!!!...
    Ответить
    яцык
    1708674212
    Не перевариваю не тех не тех.но в данном случае с вины огребут вместе с наркобарыгой и его адвокатами
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    Январь 59
    1708676983
    Я конечно не строю иллюзий, но вот так пренебрежительно нельзя. Одно дело гавкаются болельщики, другое дело ттренер, бывший игрок.. И что потом если не три, а ничья? А вдруг начудят и проиграют? Сколько потом грязи можно получить?
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    Январь 59
    1708677064
    Всех кто служил, с праздником!.
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    СПОРТ 21 века
    1708686875
    Соперника нужно уважать, даже если это и Спартак. Спартак бывает разным: может получить трёшку, может отгрузить трёшку - он всегда весёлым был и таким останется (нутро у него такое). Точно можно быть уверенным, что матч будет ОЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ, можно даже сказать, букмекерским. РПЛ очень давно не было и думается, что первые два, три тура будут футбольными, ведь чемпионат России, а тем более вывеска Зенит - Спартак это бренд страны. Так что Радимов возможно прав: Спартак получит трёшку! Но проблема в том, что он и сам забьёт больше одного мяча. Можете даже не сомневаться.
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