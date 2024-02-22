«Получат трешку и уедут обратно»: прогноз Радимова на «Зенит» – «Спартак»

Бывший зенитовец Владислав Радимов дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно. Конечно, получат. Так всегда было, так и дальше будет.

«Зенит» выше в турнирной таблице, в последних турах обыгрывал «Спартак», на матче будет 50 тысяч зрителей, после предсезонной подготовки «Зенит» всегда прибавляет. Они усилились фланговыми полузащитниками, которые были нужны. Думаю, плюсы, которые есть у «Зенита», перевешивают Манфреда Угальде, который пришел в «Спартак», – сказал Радимов.