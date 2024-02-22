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    «Сочи» выкупил права на Марсело Алвеса

    «Сочи» подписал долгосрочный контракт до 2028 года с защитником Марсело Алвесом. Клуб приобрел права на футболиста у бразильской «Мадурейры».

    С июля прошлого года 26-летний футболист выступал за «Сочи» на правах аренды.

    «Я очень рад быть частью этого клуба, который так хорошо меня принял! С первых дней мне понравился город, люди в команде, руководство, и за эти полгода я не испытал никаких проблем с адаптацией!

    В «Сочи» я чувствую себя своим и теперь полностью сконцентрирован на нашей главной цели! Я уверен, что все изменения, которые происходят с командой, пойдут нам на пользу, и мы подарим нашим болельщикам много поводов для радости!», – сказал Марсело Алвес.

    • В составе «Сочи» футболист провел 17 матчей.
    • До перехода в российский клуб Алвес играл на правах аренды в португальской «Тонделе».

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    Источник: официальный сайт «Сочи»

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