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    • Уткин обратился к ветеранам «Спартака», вставшим на защиту Промеса

    Уткин обратился к ветеранам «Спартака», вставшим на защиту Промеса

    Василий Уткин не понимает, как можно в сложившихся обстоятельствах поддерживать Квинси Промеса.

    • Футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

    «Спартаковские ветераны, будучи опрошенными разными СМИ, высказали свою поддержку Квинси Антону Промесу. И кто-то даже сказал замечательную фразу: «Своих не выдаем».

    Я хочу напомнить, что вопрос о выдаче Промеса вообще не стоит, потому что между Россией и Голландией нет договора об экстрадиции, это просто бессмысленно.

    Ну, а тем ветеранам, которые высказались в таком духе, я просто хочу сказать: ребят, кто для вас свой? Осужденный организатор наркотрафика? Но если так, ребята, то мне кажется, что вы как-то плоховато подумали.

    Для меня стоит только один вопрос: как в дальнейшем называть Промеса. На мой взгляд, эта ситуация неприемлемая и даже аморальная. Это всего лишь мое мнение, но я на нем настаиваю», – сказал Уткин.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:03
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    Комментарии (57)
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    alex1951
    1708602280
    Васисуалий опять взбудорожил общественное мнение ,,Бомбы,, Сегодня в мире столько Керни происходит,что эта фигня с Промеской просто пшик.... Сия история тревожит только обитателей ,,Бомбы,, - остальная Россия и Европа и понятия не имеют ,кто такой Промес..... Так как история имеет сугубо внутренее значение...... Вот пусть абаскали и разбираются....хотя нет - он не совсем русский)))))))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708603165
    Опозорились некоторые ветераны меньшИнства. А так Уася прав. Из клуба укрывателей превратились в соучастников наркотрафика. Расформировать этот позор. Гыгыгы
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708603319
    С Кокориным и Мамаевым не церемонились, сразу выгнали. А они по сравнению с наркодилером пионеры. Правда свинарня Коко потом пригрела. Вот же клубик. Гыгыгы
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    andr45
    1708603912
    СПРАВОЧНО ДЛЯ УТКИНА: Правоохранительные органы Аргентины обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила аргентинская газета Todo Noticias. Об обнаружении наркотиков также сообщает Assоcitadet Press ссылкой на министра безопасности Аргентины Патрисию Буллрич. По данным аргентинского издания, посылки с наркотиком планировалось переправить дипломатической почтой в Россию. https://www.rbc.ru/society/22/02/2018/5a8f09ce9a79473e4becd6c2
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    Сергей-Сарана-vkontakte
    1708606783
    Ветераны вообще чушь какую-то несут! Особенно пономарев! Вася прав! Но чего ожидать ещё, если кто то рядом с Валиевой стоит!
    Ответить
    Freyd
    1708607034
    Мнение таких псевдожурналистов как Уткин очень интересно на западе,смотри ещё гранд какой отхватит на бухло
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    Freyd
    1708607139
    Уткин,не твое собачье дело осуждать ветеранов,ты просрал все что можно и главное теперь ты особенный
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    baggio80
    1708607462
    Как правили футболом криминалитет так и правит это одна большая мафия
    Ответить
    Владимир-Родионов-yandex
    1708609939
    Вася, помолчи не баламуть.
    Ответить
    Krics
    1708610093
    Васек,а расскажи о насильнике Стрельцова или это не про Спартак?ихмо.
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