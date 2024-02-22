Уткин обратился к ветеранам «Спартака», вставшим на защиту Промеса

Василий Уткин не понимает, как можно в сложившихся обстоятельствах поддерживать Квинси Промеса.

Футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

«Спартаковские ветераны, будучи опрошенными разными СМИ, высказали свою поддержку Квинси Антону Промесу. И кто-то даже сказал замечательную фразу: «Своих не выдаем».

Я хочу напомнить, что вопрос о выдаче Промеса вообще не стоит, потому что между Россией и Голландией нет договора об экстрадиции, это просто бессмысленно.

Ну, а тем ветеранам, которые высказались в таком духе, я просто хочу сказать: ребят, кто для вас свой? Осужденный организатор наркотрафика? Но если так, ребята, то мне кажется, что вы как-то плоховато подумали.

Для меня стоит только один вопрос: как в дальнейшем называть Промеса. На мой взгляд, эта ситуация неприемлемая и даже аморальная. Это всего лишь мое мнение, но я на нем настаиваю», – сказал Уткин.