Помазун не захотел переходить в саудовский клуб

Вратарь сборной России Илья Помазун имел варианты трудоустройства в Саудовской Аравии.

Агент футболиста Алексей Сафонов заявил, что такой вариант продолжения карьеры не заинтересовал его клиента.

– Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Разговаривали ли вы с руководством столичного клуба, каким оно видит будущее Ильи?

– Мы разговариваем, но есть такое понятие, что трансферные дела любят тишину. И у ЦСКА, и у нас есть какие-то мысли, понимание. Мы ведем нормальный диалог.

– ЦСКА рассчитывает на Илью?

– Чувствую, что рассчитывает, но есть определенные нюансы. Не хочется их раскрывать. Арбузов не тренировался с ЦСКА. Он был не интересен Федотову. У Ильи такого нет.

Я считаю, что он входит в тройку лучших вратарей России. Илья спокойно выполняет свои обязательства, играет в «Урале» и помогает команде. Наверное, он один из самых стабильных вратарей за последние пять лет.

– Но летом вы будете пробовать вариант в Европе? Вы говорили, что Илья хочет там поиграть.

– Агент всегда ищет какие-то варианты. Лишь бы уехать тоже не хочется. Если ехать, то чтобы ему было комфортно.

Были варианты в Саудовской Аравии. Он не хочет. У него до лета аренда с «Уралом». Он ее выполняет, играет достойно, вызывается в сборную. Что еще нужно?