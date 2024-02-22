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    Помазун не захотел переходить в саудовский клуб

    Вратарь сборной России Илья Помазун имел варианты трудоустройства в Саудовской Аравии.

    Агент футболиста Алексей Сафонов заявил, что такой вариант продолжения карьеры не заинтересовал его клиента.

    – Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Разговаривали ли вы с руководством столичного клуба, каким оно видит будущее Ильи?

    – Мы разговариваем, но есть такое понятие, что трансферные дела любят тишину. И у ЦСКА, и у нас есть какие-то мысли, понимание. Мы ведем нормальный диалог.

    – ЦСКА рассчитывает на Илью?

    – Чувствую, что рассчитывает, но есть определенные нюансы. Не хочется их раскрывать. Арбузов не тренировался с ЦСКА. Он был не интересен Федотову. У Ильи такого нет.

    Я считаю, что он входит в тройку лучших вратарей России. Илья спокойно выполняет свои обязательства, играет в «Урале» и помогает команде. Наверное, он один из самых стабильных вратарей за последние пять лет.

    – Но летом вы будете пробовать вариант в Европе? Вы говорили, что Илья хочет там поиграть.

    – Агент всегда ищет какие-то варианты. Лишь бы уехать тоже не хочется. Если ехать, то чтобы ему было комфортно.

    Были варианты в Саудовской Аравии. Он не хочет. У него до лета аренда с «Уралом». Он ее выполняет, играет достойно, вызывается в сборную. Что еще нужно?

    • Рыночная стоимость Помазуна – 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 32 гола в 22 матчах в составе «Урала».
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Красногвардейчик
    1708602079
    Замены Игорю нет и на горизонте......но Помазун я считаю ни чем не сильнее Торопа, так что если есть предложение из Европы, пусть идёт
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