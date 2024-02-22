Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Вагнер Лав рассказал о своем отношении к переходу Марио Фернандеса в «Зенит»

    Вагнер Лав рассказал о своем отношении к переходу Марио Фернандеса в «Зенит»

    Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал скандальный трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

    • Защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
    • Затем он уехал в Бразилию, но спустя год принял решение о возвращении в Россию.
    • ЦСКА хотел вернуть Фернандеса, но тот в итоге перешел в «Зенит».

    «Смог бы я поступить так же, как Марио Фернандес? Нет, если бы я о чeм-то договаривался с клубом, я бы придерживался этих договорeнностей. Данное мною слово для меня даже важнее, чем подписанные документы.

    Это я всегда говорил президенту. Когда я с кем-то о чeм-то договариваюсь, придерживаюсь этих договорeнностей. Нарушить их ни деньги, ни человек, ни другой клуб меня не заставят.

    Со мной такое тоже было. Я просил президента ЦСКА, чтобы меня на год отпустили в Бразилию. Президент разрешил, я провeл год в Бразилии и потом вернулся в ЦСКА, не перешeл ни в какой другой клуб. Если что-то обговариваю с людьми, то точно выполняю», – сказал Вагнер Лав.

    Новости по теме
    Вагнер Лав: «Газзаев был для меня как отец»
    39-летний Вагнер Лав ответил, сколько еще планирует играть 2
    Вагнер Лав рассказал, кому давал взятки в России 22
    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:43
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Semenycch
    1708588290
    Отличный игрок ... прошлого!
    Ответить
    Красногвардейчик
    1708600729
    Всё верно, Ваня!!! Ты настоящий армеец а не предатель
    Ответить
    Красногвардейчик
    1708600770
    А сколько лишнего наговорил после перехода?!!!!
    Ответить
    Виторио
    1708606808
    Кражи игроков ещё с Союза идут. В 1987 году, помню, вся страна материла Протасова с Литовченкой, свинтивших из Днепра в Динамо Киев. Лобановский тогда спиз..л-прихватизировал лучших игроков советского футбола. Типа, им пора в армию идти. Ага, в 24-то года...
    Ответить
    Gwynbleidd
    1708607765
    Тут вопросов к Вагнеру нет, он реально если договаривался с Гинером, то делал всё, о чём говорили. Хотя с игровой дисциплиной у него мягко говоря было не очень )))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+