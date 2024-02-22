Вагнер Лав рассказал о своем отношении к переходу Марио Фернандеса в «Зенит»

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал скандальный трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

Защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

Затем он уехал в Бразилию, но спустя год принял решение о возвращении в Россию.

ЦСКА хотел вернуть Фернандеса, но тот в итоге перешел в «Зенит».

«Смог бы я поступить так же, как Марио Фернандес? Нет, если бы я о чeм-то договаривался с клубом, я бы придерживался этих договорeнностей. Данное мною слово для меня даже важнее, чем подписанные документы.

Это я всегда говорил президенту. Когда я с кем-то о чeм-то договариваюсь, придерживаюсь этих договорeнностей. Нарушить их ни деньги, ни человек, ни другой клуб меня не заставят.

Со мной такое тоже было. Я просил президента ЦСКА, чтобы меня на год отпустили в Бразилию. Президент разрешил, я провeл год в Бразилии и потом вернулся в ЦСКА, не перешeл ни в какой другой клуб. Если что-то обговариваю с людьми, то точно выполняю», – сказал Вагнер Лав.