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    • Футболист «Динамо» готов сняться во втором сезоне сериала «Слово пацана»

    Футболист «Динамо» готов сняться во втором сезоне сериала «Слово пацана»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук предложил свою кандидатуру для съeмок в сериале «Слово пацана».

    – Когда ты в кино последний раз ходил, и какой фильм из последних тебя впечатлил?

    – Последний раз ходил на «Холоп-2». Насчeт того, что впечатлило, сложно сказать. Мне больше нравятся сериалы.

    «Слово Пацана» в целом понравилось. Хотя тоже были разные отзывы – мама у меня сказала, что ей тяжело такое смотреть.

    Мне же было интересно, снято хорошо, отлично сыграли актeры. Так что, если будет вторая часть, могу поучаствовать (смеeтся).

    • Сериал Жоры Крыжовникова входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
    • Власти Татарстана призывали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Он состоит из 8 эпизодов.
    • Планируется 2-й сезон.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии (12)
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    SLADE2019
    1708587318
    Вот и поучаствуй. Вратарь ты так себе. Может всеми любимым актером станешь?
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    Cleaner
    1708588472
    А то, что клуб Динамо уже ПЯТЬДЕСЯТЛЕТБЕЗЧЕМПИОНСТВА Лещуку по барабану. Ему бы в киношке засветиться...(
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    DVOK68
    1708590898
    Лещук пришиться хочет.Надоело чушпаном ходить)
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    Pooodle
    1708594582
    Во втором сезоне будет про оборот наркотиков. Думаю всем понятно, чья кандидатура из тарасоффки туда уместна! Гы-гы-гы!!!!
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