Футболист «Динамо» готов сняться во втором сезоне сериала «Слово пацана»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук предложил свою кандидатуру для съeмок в сериале «Слово пацана».
– Когда ты в кино последний раз ходил, и какой фильм из последних тебя впечатлил?
– Последний раз ходил на «Холоп-2». Насчeт того, что впечатлило, сложно сказать. Мне больше нравятся сериалы.
«Слово Пацана» в целом понравилось. Хотя тоже были разные отзывы – мама у меня сказала, что ей тяжело такое смотреть.
Мне же было интересно, снято хорошо, отлично сыграли актeры. Так что, если будет вторая часть, могу поучаствовать (смеeтся).
- Сериал Жоры Крыжовникова входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
- Власти Татарстана призывали запретить сериал из-за романтизации преступности.
- Он состоит из 8 эпизодов.
- Планируется 2-й сезон.