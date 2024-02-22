Футболист «Динамо» готов сняться во втором сезоне сериала «Слово пацана»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук предложил свою кандидатуру для съeмок в сериале «Слово пацана».

– Когда ты в кино последний раз ходил, и какой фильм из последних тебя впечатлил?

– Последний раз ходил на «Холоп-2». Насчeт того, что впечатлило, сложно сказать. Мне больше нравятся сериалы.

«Слово Пацана» в целом понравилось. Хотя тоже были разные отзывы – мама у меня сказала, что ей тяжело такое смотреть.

Мне же было интересно, снято хорошо, отлично сыграли актeры. Так что, если будет вторая часть, могу поучаствовать (смеeтся).