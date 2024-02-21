Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Федотов оценил новичка ЦСКА Айссауи

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал переход в московский клуб полузащитника Сида Айссауи.

    «Мы сейчас не будем давать оценки Айссауи. Во-первых, человек попал в новую среду. Во-вторых, в последнее время он не имел соревновательной деятельности. Включился в работу и получил хорошую нагрузку – это три. Нужна адаптация.

    Парень обладает хорошими качествами и опорного, и атакующего полузащитника. Будем работать дальше, встраивать его в нашу систему.

    Нам важен симбиоз хороших качеств: скорость, видение поля, очень ценный пас, который обостряет игру. Плюс цену, которую мы за него заплатили, не стоит сбрасывать со счетов», – сказал Федотов.

    • ЦСКА выкупил алжирца за 250 тысяч евро.
    • Контракт с новичком подписан до лета 2026 года с опцией продления еще на 2 года.
    • Айссауи будет выступать за армейцев под 19-м номером.

    Новости по теме
    Файзуллаев из ЦСКА подорожал на 25% после Кубка Азии 4
    «Акрон» арендовал полузащитника ЦСКА
    Федотов – о контракте Чалова: «Если застрять в подвешенном состоянии – потеряешь место в стартовом составе» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Таврида
    1708535514
    Либо Зделара, либо Облякова придется подвинуть, что наврядли...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+