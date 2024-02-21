Федотов оценил новичка ЦСКА Айссауи

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал переход в московский клуб полузащитника Сида Айссауи.

«Мы сейчас не будем давать оценки Айссауи. Во-первых, человек попал в новую среду. Во-вторых, в последнее время он не имел соревновательной деятельности. Включился в работу и получил хорошую нагрузку – это три. Нужна адаптация.

Парень обладает хорошими качествами и опорного, и атакующего полузащитника. Будем работать дальше, встраивать его в нашу систему.

Нам важен симбиоз хороших качеств: скорость, видение поля, очень ценный пас, который обостряет игру. Плюс цену, которую мы за него заплатили, не стоит сбрасывать со счетов», – сказал Федотов.