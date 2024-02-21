Агент Дугласа Сантоса объяснил, почему игрок остался в «Зените»

Агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса Тиаго Фрейтас высказался о важности для игрока победы в чемпионате России.

«Дуглас Сантос подходит к возобновлению сезона в отличной форме. Для него важно, чтобы «Зенит» вновь стал чемпионом России.

Были ли предложения по Дугласу во время зимнего трансферного окна? Наш принцип – не комментировать слухи, связанные с нашими футболистами. Дуглас не рассматривал уход из «Зенита». Он любит этот клуб и хочет продолжать выступать за него», – сказал Фрейтас.