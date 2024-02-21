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    • Агент Дугласа Сантоса объяснил, почему игрок остался в «Зените»

    Агент Дугласа Сантоса объяснил, почему игрок остался в «Зените»

    Агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса Тиаго Фрейтас высказался о важности для игрока победы в чемпионате России.

    «Дуглас Сантос подходит к возобновлению сезона в отличной форме. Для него важно, чтобы «Зенит» вновь стал чемпионом России.

    Были ли предложения по Дугласу во время зимнего трансферного окна? Наш принцип – не комментировать слухи, связанные с нашими футболистами. Дуглас не рассматривал уход из «Зенита». Он любит этот клуб и хочет продолжать выступать за него», – сказал Фрейтас.

    • 29-летний Дуглас Сантос провел в этом сезоне 24 матча, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • Он выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026-го.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708509719
    Пока Дуглас полезен команде не уйдёт. Гыгыгы
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    Скай
    1708519691
    покуда вонючки халявным баблом заваливают копченого, хрен его даже палкой выгонишь.
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