Агент Дугласа Сантоса объяснил, почему игрок остался в «Зените»

Агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса Тиаго Фрейтас высказался о важности для игрока победы в чемпионате России.
«Дуглас Сантос подходит к возобновлению сезона в отличной форме. Для него важно, чтобы «Зенит» вновь стал чемпионом России.
Были ли предложения по Дугласу во время зимнего трансферного окна? Наш принцип – не комментировать слухи, связанные с нашими футболистами. Дуглас не рассматривал уход из «Зенита». Он любит этот клуб и хочет продолжать выступать за него», – сказал Фрейтас.
- 29-летний Дуглас Сантос провел в этом сезоне 24 матча, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Он выступает за «Зенит» с 2019 года.
- Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026-го.