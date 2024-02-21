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    Журналист рассказал о поисках «крота» в «Барселоне»

    Журналист Хави Мигел рассказал, что главный тренер «Барселоны» Хави пытается найти человека, который передает в медиа информацию из раздевалки команды.

    «Уже два месяца продолжается «охота на ведьм» в раздевалке. Ищут «крота». Все, что появляется в медиа, – правда. Это не новая проблема. У Хави сразу была одна цель – найти «крота».

    Случался и полный сюр. Хави собрал весь тренерский штаб и советников и сказал им положить телефоны на стол. А потом начал проверять телефоны, заходил в WhatsApp. Хотел найти, есть ли у кого в контактах журналисты. Он делал это с разрешения всех присутствующих.

    Игроки считают, что «крот» – в тренерском штабе. Это самое серьезное. На последних встречах Хави с командой не было никого из штаба. Только Хави и игроки. Было три таких встречи.

    Хави сам звонил одному журналисту и спрашивал, кто его источник. Конечно, журналист не ответил, он не имел права это делать. Это случилось месяц назад.

    Были звонки в медиа с сообщением о том, что им пришлось наложить вето на какого-то сотрудника. Ситуация ужасна. Существует недоверие, игроки не верят штабу. Хави все еще не нашел «крота», – сказал Мигел.

    • Хави ранее объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.
    • В чемпионате Испании команда занимает третье место с 54 очками после 25 туров.
    • Сегодня «Барселона» сыграет с «Наполи» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X

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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    СпорЦмен
    1708504022
    Да Хави и есть крот! :)))
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