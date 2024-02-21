Стало известно, чей номер может получить Мбаппе в «Реале»

Нападающий Килиан Мбаппе, в случае перехода в «Реал» из «ПСЖ», может получить в новом клубе 10-й номер. Он освободится после ухода из «Мадрида» летом Луки Модрича. Хорватский хавбек играл под ним с сезона-2017/18.

В «ПСЖ» Мбаппе выступает под 7-м номером, но в «Реале» он занят Винисиусом Жуниором. Бразилец получил его после ухода Эдена Азара.

Нападающий Эндрик, который присоединится к «Мадриду» летом из «Палмейраса», вероятно получит 9-й номер. Он свободен после ухода Карима Бензема

В «Монако» Мбаппе играл под номерами 9, 10, 11, 13, 29, 33, 39. В «ПСЖ» – под 7-м, 14-м, 17-м и 29-м. В сборной Франции у него были 20-й, 12-й и 10-й номер.