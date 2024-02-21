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    • Вратарь «Динамо» Лещук — о хейтерах: «Успокаиваю себя тем, что людям заняться больше нечем, что жизнь у них не очень»

    Вратарь «Динамо» Лещук — о хейтерах: «Успокаиваю себя тем, что людям заняться больше нечем, что жизнь у них не очень»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос об отношении к хейтерам из соцсетей в интервью фигуристке Евгении Медведевой.

    – При общении с болельщиками через соцсети ты наверняка сталкивался с хейтом. Как ты к этому относишься? Футбольный болельщик – иногда очень токсичный человек.

    – Хейт всегда есть. Просто люди, которые к тебе хорошо относятся, не так много комментариев пишут. А вот те, кто плохо настроены, все равно будут тебя хейтить, что бы ты ни сделал. Всегда напишут какую‑то гадость.

    Я спокойно отношусь к таким людям. Конечно, бывает неприятно. Успокаиваю себя тем, что людям заняться больше нечем, что жизнь у них не очень.

    Я не понимаю, зачем это нужно. Наверное, есть люди, которые получают от негатива удовольствие. Пусть удовлетворяют себя таким образом.

    • 28-летний Лещук провел в этом сезоне 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах.
    • За карьеру вратарь провел 28 игр в РПЛ.

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    Источник: YouTube-канал Футбольный клуб «Динамо» Москва

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    Комментарии (1)
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    Дормидонт Евлампиевич
    1708500137
    Вот Лещук очень метко описал свиносекту - получают от негатива удовольствие. Гамном в Зенит кидаются - удовлетворяя себя таким образом . Любят всякие "дубины" и "болотоходы" Зенит хаять и удовлетворять друг-друга .
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