Мостовой сказал, что ему нравится в «Краснодаре»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кто из игроков является лидером в «Краснодаре».

«Сложно сказать, если честно, думаю, там нет явного лидера. Нет одного какого-то игрока, который бы выделялся на фоне других. У «Краснодар» есть команда, лидер есть в каждой зоне, в этом и есть их главное преимущество. В защите есть Алонсо, в центре поля Сперцян и Кривцов, ну и впереди играет Кордоба. Есть костяк команды, который состоит из сильных игроков. Это и нравится мне в этом «Краснодаре», – сказал Мостовой.