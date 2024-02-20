Мостовой оценил игру зимнего новичка «Спартака» Угальде

Александр Мостовой высказался о первых матчах Манфреда Угальде в составе «Спартака».

– Угальде вышел в контрольном матче с «Абдыш-Ата» на десять минут и забил головой. Уже вписывается в игру?

– Если не брать во внимание соперника и говорить именно об Угальде, после первого матча было видно, что парень неплохой, хотя многие его не знали, и показалось, что ему не хватает габаритов для форварда.

Но было заметно по следующим играм, что он быстрый и креативный. Стало ясно, что у него есть хорошие качества. А то, что он забил головой, рост здесь не так важен.

Мяч летит на голову, ты бьешь и забиваешь. Я много в своей жизни видел высоких футболистов, а они головой не забивали.

– То есть, Угальде обладает голевой чуйкой?

– Конечно.

– Он реально сможет побороться с Соболевым за место в составе?

– Это самая большая интрига, потому что все ребята не могут выйти в основе. Парня купили за большие деньги, и он должен выходить и играть. Но на этой позиции есть еще три-четыре футболиста.