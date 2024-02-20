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    Мостовой оценил игру зимнего новичка «Спартака» Угальде

    Александр Мостовой высказался о первых матчах Манфреда Угальде в составе «Спартака».

    – Угальде вышел в контрольном матче с «Абдыш-Ата» на десять минут и забил головой. Уже вписывается в игру?

    – Если не брать во внимание соперника и говорить именно об Угальде, после первого матча было видно, что парень неплохой, хотя многие его не знали, и показалось, что ему не хватает габаритов для форварда.

    Но было заметно по следующим играм, что он быстрый и креативный. Стало ясно, что у него есть хорошие качества. А то, что он забил головой, рост здесь не так важен.

    Мяч летит на голову, ты бьешь и забиваешь. Я много в своей жизни видел высоких футболистов, а они головой не забивали.

    – То есть, Угальде обладает голевой чуйкой?

    – Конечно.

    – Он реально сможет побороться с Соболевым за место в составе?

    – Это самая большая интрига, потому что все ребята не могут выйти в основе. Парня купили за большие деньги, и он должен выходить и играть. Но на этой позиции есть еще три-четыре футболиста.

    • За костариканца заплатили 13+2 миллионов евро.
    • Форвард перешел из «Твенте», заключил контракт на 4,5 года и взял 9-й игровой номер.
    • Его зарплата в «Спартаке» составит 1,7 млн евро в год.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    20.02.2024 23:35
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1708495900
    " Сможет ли Угальде бороться с Соболевым за место ? " , для профанов тупые вопросы - норма , но удивляет , почему ЭКСПЕРТ не сказал что говорить надо о сочетании Угальде - Соболев , что может стать идеальной парой нападения ? ...."Столб" -таран , снимающий верх и сбрасывающий под удар 2 коротышке " с умением завершить атаку....например Дзюба -Кержаков и Дзюба - кто то а-ля Кержаков , работала отлично.....кстати Дзюба мог стать лучшим бомбардиром по гол + пас ( 8+ 25 ) , если бы косоногие завершители атаки реализовали бы хотя бы 60% его голевых пасов.
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