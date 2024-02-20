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    39-летний Вагнер Лав ответил, сколько еще планирует играть

    Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав высказался о будущем.

    «До скольки лет хочу играть? Я счастлив, что до сих пор могу играть на высоком уровне. Я очень хорошо готовлюсь, чтобы выдерживать темп на протяжении всего сезона. И здорово, что это у меня получается без больших усилий. У меня не было большого количества травм, я чувствую себя очень хорошо в физическом плане и хочу пользоваться этим. Может, поиграю ещe три-четыре года. Пока иду от сезона к сезону.

    Я обожаю играть, очень люблю то, чем занимаюсь. Играю, потому что мне нравится футбол, и я чувствую в себе силы продолжать. И пока буду ощущать волнение каждый раз, как выхожу на поле, буду продолжать играть. Когда это чувство пройдeт и я не буду мотивирован, пойму, что настал момент завершить карьеру. Но надеюсь, не сейчас», – сказал Вагнер Лав на ютуб-канале Nobel.

    • Сейчас Вагнер выступает за клуб бразильской Серии А «Атлетико Гойяненсе».
    • У 39-летнего бразильца за ЦСКА 259 матчей, 124 гола, 53 ассиста.
    • С командой он брал Кубок УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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