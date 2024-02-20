39-летний Вагнер Лав ответил, сколько еще планирует играть

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав высказался о будущем.

«До скольки лет хочу играть? Я счастлив, что до сих пор могу играть на высоком уровне. Я очень хорошо готовлюсь, чтобы выдерживать темп на протяжении всего сезона. И здорово, что это у меня получается без больших усилий. У меня не было большого количества травм, я чувствую себя очень хорошо в физическом плане и хочу пользоваться этим. Может, поиграю ещe три-четыре года. Пока иду от сезона к сезону.

Я обожаю играть, очень люблю то, чем занимаюсь. Играю, потому что мне нравится футбол, и я чувствую в себе силы продолжать. И пока буду ощущать волнение каждый раз, как выхожу на поле, буду продолжать играть. Когда это чувство пройдeт и я не буду мотивирован, пойму, что настал момент завершить карьеру. Но надеюсь, не сейчас», – сказал Вагнер Лав на ютуб-канале Nobel.